DIRETTA Conference League, Fiorentina-Basilea: formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, la Fiorentina spera di raggiungere anche quella di Conference League, eliminando il Basilea

L’ora del primo atto è giunta. Sessantadue anni dopo l’ultima volta, la Fiorentina ha l’opportunità di disputare due finali in una sola stagione, ma per farlo dovrà vedersela con il Basilea. A partire dalle 21, allo stadio “Artemio Franchi” si disputerà la semifinale d’andata della Conference League. Dopo il trionfo della Roma dello scorso anno, i Viola vogliono dare continuità alla tradizione italiana del trofeo.

Reduce da un pareggio e una sconfitta in campionato, la squadra allenata da Vincenzo Italiano vuole tornare a vincere davanti ai propri tifosi dopo aver perso per 2-3 l’ultima sfida europea tra le mura amiche. Una sconfitta indolore, che non ha compromesso il passaggio del turno. La disfatta contro il Lech ha tuttavia portato in dote la squalifica di Nikola Milenkovic, che non sarà a disposizione del mister gigliato per questa sera.

Arrivati come sfavoriti ai quarti di finale contro il Nizza, gli elvetici hanno compiuto una piccola impresa, conquistandosi la qualificazione in terra francese dopo aver pareggiato in casa. Per la sfida odierna, Heiko Vogel non potrà contare su Sergio López, Adriano Onyegbule, Jonas Adjetey e Kaly Sène. Calciomercato.it seguirà la sfida del Franchi in tempo reale.

Fiorentina-Basilea: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma giovedì 11 maggio alle 21, Fiorentina-Basilea verrà trasmessa in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. All. Vogel