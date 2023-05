Dalla Roma alla Juventus: scelta fatta, vogliono lui

Dopo l’Euroderby tra Milan Inter è il turno di bianconeri e giallorossi, stasera impegnati rispettivamente contro Siviglia e Bayer nell’andata delle semifinali di Europa League

Nuova grande serata europea per le squadre italiane. Dopo l’Euroderby tra Milan e Inter, ecco Roma-Bayer Leverkusen e Juventus-Siviglia, match valevoli per l’andata delle semifinali di Europa League. Il tutto, come sempre, con un occhio al calciomercato.

Tanti calciatori interessanti in campo questa sera nelle due semifinali di Europa League. Su tutti Hincapie, centrale ecuadoregno del Bayer nei radar di Milan e Napoli. Come raccolto da Calciomercato.it, il suo agente è nella Capitale per assistere dal vivo all’Olimpico alla gara che disputerà il suo assistito.

Proprio Hincapie è uno dei protagonisti del sondaggio Twitter di Calciomercato.it. Ai nostri follower abbiamo chiesto “quali calciatori di questi due club – ovvero Leverkusen e Siviglia, ndr – vorreste vedere in Serie A?“.

Il difensore seguito da Milan e Napoli, ma anche dell’Inter che però come centrale mancino ha già Bastoni non è stato il vincitore del sondaggio. Il giocatore che i follower di CM.IT vorrebbero vedere in Serie A è il suo compagno di squadra Frimpong.

Incroci europei per #Juventus e #Roma contro #Siviglia e #BayerLeverkusen. Quali calciatori di questi due club vorreste vedere in Serie A❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 11, 2023

Da Roma-Bayer a Juve-Siviglia: scelto Frimpong per la Serie A

Il terzino olandese classe 2000, obiettivo del Manchester United, ha vinto il sondaggio col 42,3% di voti.

Il numero 30 del Bayer ha battuto En-Nesyri, attaccante del Siviglia. Terzo proprio Hincapie, quarto e ultimo il laterale argentino degli andalusi Acuna.