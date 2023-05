Convocati Juve per il Siviglia, UFFICIALE: Allegri senza un titolare

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per l’andata col Siviglia. Confermata l’assenza del titolare

È il giorno di Juve-Siviglia. Questa sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno i Re di Europa League per l’andata delle semifinali.

Il club bianconero ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per il match d’andata. Come annunciato in conferenza stampa, non sarà della partita Bremer: “È l’unico che non gioca perché ha avuto un affaticamento, non ho capito bene a che muscolo. Non è niente di che e non sarà a disposizione”. Un problema muscolare mette fuori da giochi il brasiliano, mentre gli altri due assenti sono i noti De Sciglio e Kaio Jorge.

Juventus-Siviglia, confermato il forfait di Bremer

Questa la lista dei convocati di Allegri resa nota dalla Juve:

Il tecnico bianconero si affiderà a capitan Bonucci al centro della difesa, mentre a centrocampo Miretti è al momento favorito su Fagioli.

Questa la probabile formazione anti-Siviglia: Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.