Cessione Inter, società allo scoperto: “Il club deve scegliere”

L’Inter vive il suo magic moment dopo la vittoria nel derby d’andata sull’Inter. Di questo, dello stadio e di Suning ha parlato Antonello

Serata da incorniciare quella di ieri per l’Inter che ha vinto 2-0 contro il Milan il derby d’andata in semifinale di Champions League. Una gara di grande livello per la truppa di Inzaghi che si porta avanti nel doppio confronto con l’ambizione di arrivare all’ultimo atto, come non accadeva dai tempi del Triplete.

Un euroderby commentato anche dal CEO Alessandro Antonello, intervenuto questa mattina in occasione dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’: “Sono orgoglioso del risultato ottenuto, ma anche per quanto vissuto dalla città di Milano. – le parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’ – Ieri i ragazzi hanno fatto una performance importante”. Antonello ha quindi sottolineato l’evento strepitoso che ha fatto bene al mondo dello sport italiano.

Inter, dallo stadio al futuro di Suning: parla Antonello

Spazio quindi anche alla scottante tematica dedicata allo stadio: “Un nuovo impianto ci permetterebbe di ridurre il gap con i migliori club europei. In questi anni abbiamo lavorato in maniera coerente, sottolineando come, per noi, San Siro rappresenti la location migliore per fare giocare le squadre”.

Antonello ha ammesso i rallentamenti prima di ribadire: “Venerdì incontreremo il sindaco per affrontare la tematica del vincolo su secondo anello”. La società lavora inoltre anche sulla ricerca di un nuovo marchio dopo il caso Digitalbits.

Infine il CEO nerazzurro si è soffermato sul futuro del club: “Zhang è un ragazzo intelligente, ha 31 anni ed è un piacere lavorare con lui, perché ci permette di avere anche una visione giovane e fuori dagli schemi. Durante la gestione Suning, l’Inter ha collezionato trofei ed è cresciuta in termini di valore aziendale. È chiaro che il club possa attirare l’interesse di qualcuno: la società adesso deve scegliere la soluzione migliore, sempre pensando al bene dell’Inter”. Tanti quindi i temi e le parentesi aperte per l’Inter, che prima di tutto dovrà chiudere al meglio in campo l’attuale stagione.