“Vinicius e Rodrygo all’Inter”: domino Lukaku, ecco cosa è successo

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it, è stato svelato un clamoroso intreccio. Lukaku “protagonista”.

Si prospetta una sessione estiva di calciomercato piuttosto movimentata per l’Inter. Chiaramente un ruolo decisivo sarà ricoperto dall’eventuale qualificazione in Champions League, che potrebbe ridisegnare in modo importante strategie ed affari.

Da qualche settimana, però, i nerazzurri hanno ripreso a correre in maniera importante. Sia in campionato, con i successi contro Lazio e Roma che hanno offerto una testimonianza tangibile della forza degli uomini di Inzaghi, sia in campo europeo. E proprio in Europa non è riuscito a fornire sempre il suo contributo Romelu Lukaku. L’attaccante belga, sia pur decisivo in occasione del doppio confronto con Porto e Benfica, ha faticato e non poco a ritagliarsi un ruolo importante. Non è un caso che in occasione della sfida d’andata contro il Milan “Big Rom” sia partito inizialmente dalla panchina, con Lautaro Martinez e Dzeko che si sono sobbarcati l’onere di un attacco che sta viaggiando a vele spiegate.

Calciomercato Inter, Durante sicuro: “Vinicius e Rodrigo per 70 milioni, ma Lukaku…”

Il futuro di Lukaku è comunque ancora tutto da scrivere. L’attaccante belga, di proprietà del Chelsea, farò ritorno a Londra in estate. Un suo ritorno all’Inter non è affatto da escludere, anche se al momento non rappresenta una priorità per i nerazzurri, che stanno setacciando altre piste per rinforzare l’attacco. Il bilancio stagionale di “Big Rom”, sia pur al netto dell’infortunio che lo ha frenato all’inizio, non ha soddisfatto in toto e valutazioni integrali verranno fatte nel corso delle prossime settimane.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, però, l’agente FIFA Sabatino Durante ha rivelato un clamoroso retroscena che riguarda il primo approdo di Lukaku all’Inter quando, corteggiato a lungo da Antonio Conte, il belga scelse di vestire la maglia nerazzurra nel corso di settimane turbolente. Erano infatti diversi i nomi accostati ai meneghini che, a detta di Durante, avrebbe anche potuto piazzare un clamoroso doppio comprendente l’acquisto di Vinicius e Rodrygo. Ecco quanto riferito: “L’anno che l’Inter ha comprato Lukaku per 80 milioni, poteva prendere Vinicius e Rodrygo a 70 milioni totali“.