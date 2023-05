“Tante componenti”: Maldini ‘chiude‘ il rinnovo di Leao e rilancia un sogno

Le parole di Maldini a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Inter. Ecco quanto dichiarato dal dirigente rossonero prima dell’euroderby

Una partita che non può essere definita come le altre. Per la posta in palio e per una rivalità cittadina che ha sempre calamitato l’attenzione mediatica. Milan ed Inter sono pronti a darsi battaglia per provare ad acciuffare la finale di Champions League, obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava essere assolutamente utopistico. Intervistato ai microfoni di Amazon Prime Video, Maldini ha affrontato diversi argomenti nella consueta intervista pre-partita:

SFIDA EMOZIONANTE – “Al di là dell’emozione di essere qui, credo che il fatto di avere Milan ed Inter come fu 20 anni fa sia una grande cosa per il calcio italiano. Due squadre che hanno qualità: il Il Napoli sta dominando in Serie A, ma è stata la squadra migliore quest’anno e quindi è un grande segnale per il calcio italiano.”

SEMIFINALE SPECIALE – “Sognare non costa nulla, molte volte attraverso i sogni ottieni i risultati perché se ti accontenti non riesci a dare tutto quello che puoi dare. Questa è la mentalità che le grandi squadri hanno e poi bisogna essere pratici, ma devi essere anche pratico, il sogno non basta.”

ACCORDO CON LEAO VICINO? – “Siamo vicini e questa è la volontà del club e del ragazzo. Tutto risolto? Non era facile (ride, ndr). C’erano tante componenti che venivano dal passato”.

MILAN PRONTO A RIMANERE A QUESTI LIVELLI? No, secondo me non siamo pronti a rimanerci. Quello che ho spiegato alle due proprietà che ho avuto è questo club è speciale e questa città è speciale. Di conseguenza i processi molte volte sono più veloci. Bisogna prendere il momento, se lo lasciassimo scappare e non provassimo a raggiungere il gradino più alto sarebbe un grande peccato. A volte fai anche due passi indietro”.