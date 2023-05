Roma-Bayer, Dybala punta il Bayer: segnali dall’allenamento. Belotti col busto | VIDEO CM.IT

La Roma si è allenata alla vigilia della semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico: notizie confortanti da Dybala e Wijnaldum

Poco più di 24 ore a una delle partite più importanti della stagione. La Roma si prepara alla sfida contro il Bayer Leverkusen, il primo round della semifinale di Europa League all’Olimpico. Una gara, come tante ultimamente, in cui i giallorossi dovranno fare di necessità virtù viste le tante assenze. Soprattutto in difesa, dove non recupera nessuno. Nelle ultime ore si era sparsa la voce di alcuni acciacchi, di ricadute, con la lente d’ingrandimento della paura ovviamente su Paulo Dybala.

Per questo un enorme sospiro di sollievo c’è stato quando la Joya è entrata in campo questa mattina nell’allenamento di rifinitura a Trigoria. In gruppo c’erano anche Nicola Zalewski e Gini Wijnaldum, che in questi giorni si è allenato in gruppo – anche se non al completo – e recupererà per domani sera. Ma il focus era tutto su Dybala, che ha dato segnali decisamente incoraggianti sia a livello ‘umorale’ che fisico. L’argentino si è mosso bene sia nel riscaldamento – tra corsa e scatti – che nel torello, è sembrato reattivo e in buone condizioni, soprattutto sorridente. Che non è scontato. Tanta concentrazione sotto gli occhi di Mourinho, che potrà contare anche sul Gallo Belotti. “Un eroe”, lo ha definito il portoghese dopo Roma-Inter. L’attaccante ex Torino aveva rimediato la frattura della cartilagine costale dopo la sfida col Milan, è tornato in campo a tempo di record per dare una mano alla squadra. Anche oggi si è allenato con un vistoso busto, ma ci sarà.

Roma-Bayer Leverkusen, la probabile formazione di Mourinho

E allora lo Special One può gestire sì, ma con un minimo di scelta in più. In porta ci sarà Rui Patricio, in difesa Mancini e Ibanez con il possibile ritorno di Celik accanto a loro. Cristante e Matic la coppia in mediana, con Zalewski e Spinazzola coppia di esterni obbligata. A meno che Mourinho non scelga di far rifiatare uno dei due, con Celik a destra e Cristante in difesa. In quel caso dentro Bove, visto che Wijnaldum non ha i 90 minuti. In avanti il dubbio ruota tutto intorno a Dybala, che potrebbe anche rientrare dal primo minuto. Complicato, ma non impossibile. Servirà gestire bene forze e risorse, anche perché Solbakken non è in lista Uefa e accanto a Pellegrini – ovviamente confermato – mancherebbe un’alternativa. Per il ruolo di punta Belotti resta avanti ad Abraham. Sempre assenti ovviamente i vari Karsdorp, Kumbulla (che ieri si è operato), Smalling, Llorente ed El Shaarawy. Squalificato Foti, oggi alle 14.45 la conferenza stampa di Mourinho e Spinazzola live su calciomercato.it.