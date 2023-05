Mourinho scatenato dopo Roma-Inter: “Sono stato distrutto e attaccato”

Ko interno per la Roma di Josè Mourinho, che perde contro l’Inter uno scontro diretto importante per la zona Champions. Le parole del portoghese

L’Inter sbanca l’Olimpico con le reti di Dimarco e Lukaku che rimettono in carreggiata i nerazzurri per un posto tra le prime quattro. Al contrario la Roma perde una chance importante e si ritrovare a fare i conti con un momento altalenante in vista dell’Europa League.

Ad analizzare la situazione ci ha pensato Josè Mourinho, che a ‘Dazn’ è partito dall’abbraccio di fine gara ai suoi calciatori: “Ho detto che ero orgoglioso e ringraziavo per lo sforzo che hanno fatto. Lo sforzo di chi ha giocato con una gamba, chi con una frattura. Ringrazio anche i ‘bambini’ che lavorano con noi e danno il loro contributo oltre allo stadio che è una cosa incredibile. Per me una sconfitta è sempre dura ma vado a casa con grande orgoglio per questi ragazzi. Giovedì poi saremo qui”.

In vista di giovedì lo Special One ha invece detto: “Non sono ottimista nel recuperare nessuno ma lo sono per via dei miei ragazzi. Abbiamo giocato contro i più forti d’Italia oggi che sono in semifinale di Champions. 4/5 giocatori sono stanchissimi perchè giocano sempre. Poi ci sono episodi nella partita dei quali se vuole può parlare la società altrimenti io non ne parlo. Sono stato distrutto e attaccato sulla mia etica e la mia educazione”.