Probabili formazioni Milan-Inter: la scelta su Leao, Inzaghi ci ripensa

Le probabili formazioni di Milan-Inter, match di San Siro, valevole per la semifinale di andata di Champions League. Fuori il portoghese, Brozovic parte dalla panchina

E’ tutto pronto per il derby europeo tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21.00, chiaramente a San Siro, che mai come in questa circostanza sarà la Scala del calcio.

I rossoneri hanno vissuto una vigilia di alta tensione per via delle condizioni di Rafael Leao. Il portoghese alla fine lascerà il posto ad Alexis Saelemaekers. E’ il belga il prescelto per completare il reparto offensivo con Brahim Diaz, che giocherà ancora sulla destra, e chiaramente Olivier Giroud. Non ci sono mai stati dubbi, invece, sul resto della formazione. La squadra sarà, di fatto, quella che ha eliminato il Napoli. Così sarà Ismael Bennacer a giocare in posizione più avanzata, da ‘falso’ trequartista, a provare ad infastidire il primo costruttore di gioco nerazzurro. Il centrocampo verrà completato da Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Nessun dubbio anche in difesa, con Simon Kjaer leader al centro, al fianco di Fikayo Tomori. Sulle fasce, ecco Davide Calabria e Theo Hernandez. Tra i pali chiaramente Mike Maignan.

Simone Inzaghi sembra aver sciolto invece il grande dubbio di formazione tra Brozovic e Calhanoglu, con il primo che sembrava favorito per una maglia da titolare dopo le prove di ieri ad Appiano Gentile. L’ex della contesa ha invece risorpassato il croato e sarà lui a guidare il centrocampo dell’Inter insieme a Barella e Mkhitaryan. In attacco confermata la presenza dal primo minuto di Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, con Lukaku inizialmente in panchina. Per il resto formazione fatta per il tecnico piacentino: Dumfries e il canterano Dimarco sulle corsie esterne, trio di difesa titolare con Darmian, Acerbi e Bastoni davanti a Onana.

Champions League, le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Messias, Leao, Rebic, Origi. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Florenzi

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, de Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Skriniar, Carboni

Serie A, Milan-Inter: dove vederla in tv e il calendario delle due squadre

Il match tra il Milan e l’Inter , che avrà inizio alle ore 21.00 di mercoledì 10 maggio, a San Siro, sarà possibile seguirla in diretta streaming su Amazon Prime Video, scaricando l’app sui diversi dispositivi mobili su cui è possibile, pc, tablet, smartphone. I telespettatori potranno, inoltre, vedere in chiaro la partita in maniera gratuita, sintonizzandosi su TV8.Prima di tornare a pensare all’euro-derby, con il match di ritorno, che si giocherà solamente fra sei giorni, il Milan sarà chiamato a scendere in campo contro lo Spezia, sabato in Liguria alle ore 18.00.Poi gli uomini di Pioli giocheranno contro contro la Sampdoria tra le mura amiche, sabato 20 maggio alle ore 20.45. Finale, 28 maggio e 4 giugno, contro Juve, in trasferta, e Verona in casa.