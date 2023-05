Nuovo assist alla Juventus: ecco l’annuncio sul rinnovo

Nuovo assist alla Juventus in vista del calciomercato estivo: è arrivato l’annuncio del big sul suo rinnovo. Gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato estivo si avvicina e in queste settimane di verdetti sul campo le big sono alle prese anche con i rinnovi contrattuali dei propri big.

È ad esempio il caso della Juventus, che ha in scadenza di contratto due big del calibro di Rabiot e Di Maria. Nonostante le aperture dei giocatori, soprattutto del Fideo, vanno ancora intavolate le trattative con i rispettivi entourage. Ma non solo i rinnovi in casa propria. Il club bianconero, infatti, è attento anche sulle possibili occasioni a parametro zero e in cima alla lista per la prossima stagione c’è Grimaldo. Il terzino del Benfica è ancora in scadenza nel prossimo giugno e non ha raggiunto l’intesa per il rinnovo con la società portoghese. Come noto, lo spagnolo è seguito in Serie A anche dalla Roma di Tiago Pinto. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio del calciatore riguardo al proprio futuro.

Calciomercato Juventus e Roma, annuncio Grimaldo sul rinnovo: le ultime

Ad ‘A Bola’, Grimaldo ha annunciato: “È una decisione complicata, non è facile, perché il Benfica è il club della mia vita, perché ho trascorso tutti gli anni della mia carriera qui”.

Il terzino continua a rimandare il rinnovo e si dice concentrato esclusivamente sul campo: “Dobbiamo pensare a ciò che è importante, e in realtà l’importante è vincere il campionato. Dire se resto o no non è importante”. Un ulteriore assist a Juventus e Roma con la scadenza del contratto ormai sempre più vicina. Staremo a vedere.