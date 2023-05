Il Siviglia sogna la Septima: Mendilibar ritrova due ex italiani per la Juve

Il Siviglia di Mendilibar dopo il Manchester United mette nel mirino anche la Juventus: le mosse del tecnico andaluso in vista del match dell’Allianz Stadium

Il Siviglia è un po’ il Real Madrid dell’Europa League: rispetta ma non teme la Juventus. Gli andalusi vanno a caccia della ‘Septima’ e dopo il Manchester United puntano a eliminare un’altra nobile del calcio europeo.

L’obiettivo è chiaro, ovvero la finalissima di Istanbul per cercare arricchire la bacheca con l’ennesima Coppa Uefa/Europa League. José Luis Mendilibar ha risollevato il Siviglia uscendo dalle sabbie mobili della zona retrocessione nella Liga e adesso punta al trionfo continentale per rendere l’annata indimenticabile. Il 61enne allenatore non è solito a certe latitudini: “La speranza c’è di raggiungere la finale. Per me è come un sogno, sono un po’ nuovo a certi livelli, ma abbiamo giocatori con tanta esperienza. Sono emozionato in vista del match di domani“, ammette senza giri di parole Mendilibar. L’ex tecnico di Alves ed Eibar aggiunge: “Sarà un’eliminatoria diversa rispetto a quella col Manchester United, sono squadre diverse e di un campionato diverso. La Juventus è una squadra abituata a giocare questo genere di competizioni. Mi preoccupa tutta la Juve, è una formazione che cambia molto a livello tattico. Hanno diverse individualità come Di Maria e Vlahovic, ma anche in difesa hanno giocatori importanti”.

Juventus-Siviglia: Lamela verso la panchina, torna Ocampos

Mendilibar sembra non avere particolari dubbi sull’indici da mandare in campo contro la squadra di Allegri: “La formazione ce l’ho già disegnata in mente, ce l’ho abbastanza chiara. Mancano soltanto gli ultimi ritocchi”.

L’allenatore degli andalusi dovrà fare a meno di Suso, anche se recupera altri due ex ‘italiani’ come Lamela e Ocampos. L’ex fantasista della Roma è in ballottaggio con Oliver Torres nella batteria dei tre trequartisti dietro En Nesyri, quest’ultimo protagonista con la nazionale marrocchina nell’ultimo Mondiale. A proposito di ex italiani, a seguire la rifinitura del Siviglia sul prato dell’Allianz Stadium c’era anche il Ds Monchi, uomo mercato della Roma dal 2017 al 2019. Insieme a Mendilibar in conferenza stampa è intervenuto anche Acuña, che incrocerà i connazionali Di Maria e Paredes: “Non ci sono soltanto Angel e Leandro, la Juventus ha giocatori molto forti e cercheremo di limitarli. Il modo migliore per arrivare alla partita è stare tranquilli e studiare gli avversari. Abbiamo eliminato delle squadre molto forti, non vediamo l’ora di giocare e fare bene domani. Faremo di tutto per mettere in difficoltà la Juve”.

La probabile formazione del Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En Nesyri.