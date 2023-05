DIRETTA Champions League, derby Milan-Inter: le formazioni ufficiali! – LIVE

È tutto pronto per Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Il grande giorno è arrivato. Il momento delle parole, delle pretattiche e delle scaramanzie, lascia spazio alle dinamiche del campo. Come di consueto, sarà il rettangolo verde il banco dove verrà emesso il primo parziale verdetto dell’euroderby Milan-Inter. Dopo il precedente del 2003, le due milanesi si ritrovano di fronte in una semifinale di Champions League. In quell’occasione, furono i rossoneri a passare il turno, come accaduto due anni dopo nei quarti di finale.

Fatta eccezione per i lungo degenti Dalbert e Milan Skriniar, Simone Inzaghi può contare sulla rosa al completo e ha operato diversi cambi rispetto alla vittoriosa trasferta in casa della Roma. In apprensione sin dall’undicesimo minuto della sfida contro la Lazio, Stefano Pioli non ha voluto correre rischi sull’esterno portoghese Rafael Leao: nonostante il desiderio di figurare in campo, è stato comunque invitato ad accomodarsi in tribuna senza salire sul bus assieme ai compagni di squadra. Dopo aver eliminato il Napoli nei quarti, i rossoneri sperano di concedere il bis contro i cugini, ma per riuscirci dovranno avere la meglio su una delle squadre più in forma in questo momento.

Nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, l’Inter non ha mai perso, ritrovando una vena realizzativa impressionante, con 18 gol fatti. Bilancio a tinte nerazzurre anche quello dei tre derby già disputati in stagione, con due vittorie e una sconfitta. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita di San Siro.

Euroderby Milan-Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma mercoledì 10 maggio alle 21, Milan-Inter sarà trasmessa su Prime Video e in free to air su TV8, canale in chiaro di ‘Sky’. Ecco le probabili formazioni della partita:

MILAN (4-2-3-1) Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers, Giroud.

INTER (3-5-2) Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.