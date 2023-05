Zeman ‘demolisce‘ la Juventus: “Pagherà per quanto fatto”

Le parole di Znedek Zeman sul caso Juventus non sono affatto passate inosservate. Duro attacco del boemo: le ultimissime

Dopo aver incamerato tre punti importanti sul campo dell’Atalanta, la Juventus di Max Allegri si prepara alla sfida di Europa League contro il Siviglia con la volontà di imprimere una svolta importante ad una stagione nella quale sono state le vicende extra-campo a prendersi spesso le luci della ribalta.

La pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha contribuito a gettare benzina sul fuoco in casa Juve. Il fatto che anche l’impianto accusatorio sia stato giudicato solido nella sua architettura può pendere come una spada di Damocle sul destino in campionato degli uomini di Allegri. Si aspetta dunque la nuova richiesta da parte della Procura Federale, che dovrebbe portare ad una penalizzazione più ridotta rispetto a quella per cui furono tolti ben 15 punti agli uomini di Allegri. La “Vecchia Signora”, però, in ambito processuale dovrà far valere la sua posizione anche sul caso relativo alla manovra stipendi. Indagini che per questo filone sono già state chiuse, con il Procuratore federale che contestò quell’articolo 4 (violazione del principio di lealtà sportiva) ritornato in auge nelle ultime ore.

Manovra stipendi Juventus, Zeman all’attacco: “Secondo me alla fine pagherà”

Sebbene il club bianconero abbia immediatamente provveduto a diramare un comunicato nel quale ha dichiarato di aver operato nel pieno rispetto del principio di lealtà la sportiva, la partita è ancora tutta da giocare. I colpi di scena, insomma, non sono affatto da trascurare.

Anche Zdenek Zeman – che in passato non ha risparmiato frecciate al vetriolo alla Juventus – ha risposto sull’argomento, non lesinando nuove stoccato. Intervistato ai microfoni di Tio, Zeman ha così chiosato, esponendo il proprio punto di vista sulla questione. Ecco le parole dell’attuale tecnico del Pescara: “Purtroppo solo in Italia succedono queste cose, siamo abituati. Ora bisognerà attendere l’esito del processo e le decisioni della Federazione italiana e dell’Uefa. Secondo lei verrà sanzionata? La Juve ha diversi problemi su più livelli, tra i quali la manovra stipendi. Secondo me alla fine pagherà per quanto fatto.”