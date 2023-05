“Stanno facendo di tutto”: penalizzazione Juve, Elkann allo scoperto

Il presidente di Exor all’indomani dell’uscita delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni: “La Juventus non è il problema, ma parte della soluzione”

John Elkann torna a parlare all’indomani dell’uscita delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni che fanno da preludio a una nuova pesante penalizzazione per la Juventus alla fine – se non prima – di questa stagione. Il numero uno di Exor ha parlato alla scuola ‘Quarati’ di Napoli dove è stato presentato il progetto nazionale Matabi legato alla Fondazione Agnelli che lui presiede.

“Rischio nuova penalizzazione? Il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, nel rispetto delle autorità, per proteggere quelli che sono gli interessi del club e dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo – le sue dichiarazioni – La Juve non è il problema, bensì parte della soluzione“.

“Stiamo vivendo un momento in cui è importante che il calcio italiano sia forte, che il calcio europeo sia forte – ha aggiunto Elkann – Come abbiamo visto anche in questa stagione, la Premier League sta continuando a rafforzarsi creando un divario preoccupante come si è visto anche quest’anno, continua a rafforzarsi creando un divario che diventa preoccupante”.

Elkann torna sulla Juventus, attesa giovedì dall’andata della semifinale di Europa League: “Per noi è stato un anno difficile dentro e fuori dal campo, però la squadra è comunque seconda e in semifinale di Europa League dimostrando che c’è voglia di combattere per difendere la Juve in tutte le sedi”.

Elkann ha elogiato il Napoli Campione d’Italia: “La città sta festeggiando e ha ragione di farlo visto lo Scudetto vinto con cinque giornate d’anticipo. È un piacere complimentarsi col Napoli, questo straordinario successo fa bene al nostro campionato e al calcio italiano”.