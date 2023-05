Stadio Olimpico di Roma: storia, posti migliori, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Un essenziale vademecum su cosa c’è da sapere nel caso si voglia andare allo stadio Olimpico per seguire una partita dei giallorossi. Costi, mezzi di trasporto, alberghi e non solo.

Al quinto posto nella classifica del numero dei tifosi, la Roma è uno dei club più blasonati del panorama calcistico italiano. Storica la rivalità con l’altra squadra che gioca allo Stadio Olimpico, ovvero la Lazio, e ricchissima la storia di un club che in cui hanno giocato molti campioni italiani e stranieri.

Ebbene, specialmente chi non ha mai seguito una partita di calcio della Roma dal vivo si chiederà come fare a raggiungere lo stadio Olimpico e dove dormire, ed al contempo penserà alle questione costi dei biglietti ed abbonamenti, come pure potrebbe voler sapere di più dello stadio della Capitale, dell’anno della sua inaugurazione e non solo.

Di seguito faremo allora una sintetica panoramica sulle informazioni essenziali da conoscere, prima di viaggiare con meta stadio Olimpico. Cosa sapere prima di vedere una partita dei giallorossi? Ecco alcuni interessanti dettagli.

Stadio della Roma e inaugurazione: ecco quando

La Roma gioca le partite di campionato disputate in casa all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, ovvero uno stadio polifunzionale sito nel quartiere Flaminio della capitale. In particolare la struttura sorge presso il complesso del Foro Italico, alle pendici di Monte Mario, nel settore nord-occidentale di Roma.

L’Olimpico ha una capacità di più di 70mila spettatori ed è anche uno stadio in cui spesso ha giocato la nazionale di calcio, per incontri ufficiali e amichevoli. Ospita fin dalla data di inaugurazione – il 17 maggio 1953 – gare non soltanto di calcio ma anche di atletica leggera (Golden Gala) e altri sport, oltre a spettacoli vari e concerti. Insomma fin dal lontano 1953, salvo brevissime interruzioni dovute a lavori di ristrutturazione e pensiamo in particolare a quelli anteriori allo svolgimento dei Mondiali di calcio di Italia 90, ospita gli incontri interni delle due maggiori squadre calcistiche professionistiche della Capitale, ovvero Lazio e Roma.

Interessante notare anche che è uno dei quattro stadi italiani con l’Olimpico Grande Torino, l’Allianz Stadium della Juventus, entrambi di Torino, e il Giuseppe Meazza di Milano ad essere incluso nella lista degli impianti di categoria 4 UEFA, vale a dire quella con il maggior livello tecnico e con la presenza dei più alti standard di comfort e sicurezza.

Esiste un museo della Roma?

Forse non tutti sanno che nella Capitale il club giallorosso ha un suo museo del calcio, denominato “Roma Museo – La Storia” o anche “Museo della Roma“. E’ situato nel centro sportivo “Fulvio Bernardini“, nei pressi dello Stadio Olimpico.

Essendo una società sportiva con radici ormai quasi centenarie, non sorprende che il museo ospiti una vasta collezione di oggetti, trofei, maglie e documenti che raccontano la storia del club dalla sua fondazione, prima degli anni ’30 del secolo scorso. Non soltanto storia però, in quanto il museo ha anche di un’area interattiva dove i visitatori possono sperimentare alcune delle emozioni dello sport più amato al mondo, come ad esempio sfide e giochi di abilità.

Sul piano dei costi dei biglietti per accedere al museo della squadra di calcio della Roma, abbiamo che i prezzi possono cambiare in base alle distinte categorie di visitatori e degli eventuali sconti applicati. Il prezzo intero del biglietto supera di poco i dieci euro ed è dunque accessibile a tutti, ma sono previsti sconti per i minori, gli anziani, i portatori di handicap e i loro accompagnatori e non solo.

Come arrivare allo stadio Olimpico in auto

Se sei un appassionato di sport e vuoi raggiungere lo Stadio Olimpico in macchina, devi sapere che si può arrivare all’impianto seguendo le principali arterie stradali. Nel dettaglio è necessario:

dal Grande Raccordo Anulare dirigersi verso l’uscita n° 6 Flaminia e seguire poi le indicazioni per lo Stadio Olimpico – Foro Italico ;

; dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci raggiungere il Grande Raccordo in direzione Cassia-Flaminia;

dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze) raggiungere il citato Grande Raccordo in direzione Flaminia e rispettare le indicazioni per lo Stadio;

in direzione Flaminia e rispettare le indicazioni per lo Stadio; dall’autostrada A2 (Napoli) raggiungere il Grande Raccordo, direzione A1;

dall’autostrada A24-A25 (Pescara – Teramo – L’Aquila) raggiungere il Grande Raccordo in direzione A1.

Come si può agevolmente notare i percorsi sono più d’uno e, salvo problemi di traffico (ben noti in una città come Roma), arrivare allo Stadio Olimpico è piuttosto semplice – rispettando ovviamente le indicazioni stradali.

Non mancano neanche le opportunità di parcheggio, come ad esempio il parcheggio multipiano vicino allo Stadio, denominato “Parcheggio Stadio Olimpico“, che ha una capacità di più di 6mila posti auto. Non dimentichiamo però che specialmente per le partite più importanti sarà necessario presentarsi allo stadio con netto anticipo, onde evitare lunghe code e il rischio di parcheggi già tutti occupati.

Come arrivare allo stadio Olimpico in treno

Per arrivare allo stadio Olimpico di Roma in treno, abbiamo varie opzioni in base al luogo di arrivo nella Capitale:

dalla stazione di Roma Termini , collegata con la linea A della metropolitana della città del Colosseo. Basta prendere la metropolitana linea A (direzione Battistini) e dirigersi alla fermata Flaminio . Di seguito l’interessato può prendere il tram 2 (direzione Mancini) fino alla fermata “Stadio Flaminio“, per poi proseguire per alcuni minuti a piedi fino allo stadio;

, collegata con la linea A della metropolitana della città del Colosseo. Basta prendere la metropolitana linea A (direzione Battistini) e dirigersi alla . Di seguito l’interessato può prendere il tram 2 (direzione Mancini) fino alla fermata “Stadio Flaminio“, per poi proseguire per alcuni minuti a piedi fino allo stadio; dalla stazione di Roma Tiburtina , collegata con la linea B della metropolitana locale. L’interessato dovrà prendere la metropolitana linea B (direzione Laurentina) fino alla fermata Termini, e poi cambiare per la linea A (direzione Battistini) fino alla fermata Flaminio. Arrivati qui sarà sufficiente prendere il tram 2 fino all’impianto sportivo;

, collegata con la linea B della metropolitana locale. L’interessato dovrà prendere la metropolitana linea B (direzione Laurentina) fino alla fermata Termini, e poi cambiare per la linea A (direzione Battistini) fino alla fermata Flaminio. Arrivati qui sarà sufficiente prendere il tram 2 fino all’impianto sportivo; dalla stazione di Roma Ostiense, collegata con la linea B della metropolitana della Capitale. Arrivati alla stazione occorre prendere la metropolitana linea B (direzione Rebibbia) fino alla fermata Termini, e poi cambiare per la linea A (direzione Battistini) fino alla fermata Flaminio. Anche in questo caso sarà opportuno prendere il tram 2 per arrivare allo Stadio Olimpico.

Come arrivare allo Stadio Olimpico in autobus?

Ovviamente non mancano gli autobus per raggiungere lo stadio Olimpico di Roma. Ecco le principali linee di riferimento per chi intende raggiungere l’impianto:

linea 32, l’autobus parte da Piazza Cavour e giunge allo stadio Olimpico;

linea 280, l’autobus comincia il suo viaggio dalla stazione della metropolitana di Roma Cornelia (linea A) e giunge allo stadio Olimpico;

linea 301, l’autobus parte dalla stazione della metropolitana di Roma Ponte Mammolo (linea B) e giunge anch’essa all’impianto sportivo;

linea 910, l’autobus inizia il tragitto dalla stazione della metropolitana di Roma Lepanto (linea A) e giunge allo stadio Olimpico.

Si tratta di opzioni tutte molto utili e legate ovviamente a dove ci si trova all’interno della Capitale. Non solo. Ricordiamo anche che esistono altre linee di autobus che passano nei pressi dell’impianto dove la Roma gioca le partite casalinghe, ovvero gli autobus delle linee 225, 446 e 913. In ogni caso, si raccomanda di dare un’occhiata agli orari aggiornati dei mezzi pubblici, siccome potrebbero subire variazioni.

Come arrivare allo stadio Olimpico dall’aeroporto di Fiumicino?

Lo stadio Olimpico di Roma è localizzato a decine di km di distanza dall’aeroporto di Roma Fiumicino e dall’aeroporto di Roma Ciampino. In particolare al fine di arrivare all’impianto partendo dall’aeroporto di Fiumicino, l’interessato può valutare le seguenti alternative:

treno, ovvero salire sul ‘Leonardo Express‘ dall’aeroporto di Fiumicino fino alla stazione di Roma Termini, e poi seguire le indicazioni, salire sulla metropolitana e poi prendere il tram fino allo stadio Olimpico;

ovvero salire sul ‘Leonardo Express‘ dall’aeroporto di Fiumicino fino alla stazione di Roma Termini, e poi seguire le indicazioni, salire sulla metropolitana e poi prendere il tram fino allo stadio Olimpico; autobus navetta Terravision dall’aeroporto di Fiumicino fino alla stazione di Roma Termini, e poi salire sulla metropolitana e il tram per raggiungere la struttura che ospita le partite di calcio;

dall’aeroporto di Fiumicino fino alla stazione di Roma Termini, e poi salire sulla metropolitana e il tram per raggiungere la struttura che ospita le partite di calcio; taxi, presenti in buon numero all’esterno dell’aeroporto di Fiumicino. Il servizio è molto comodo ma ovviamente il costo può cambiare in base al traffico e orario.

Come arrivare allo Stadio Olimpico dall’aeroporto di Ciampino?

Chi arriva a Roma atterrando all’aeroporto di Ciampino, potrà valutare le seguenti opzioni di trasporto:

transfer privato fino allo stadio Olimpico;

taxi, disponibili in gran numero anch’essi nei pressi dell’aeroporto e in grado di condurre lo sportivo direttamente allo stadio Olimpico. Il costo ovviamente sarà variabile;

Il costo ovviamente sarà variabile; autobus navetta Terravision dall’aeroporto di Ciampino fino alla stazione di Roma Termini, per poi salire sulla metropolitana e sul tram fino allo stadio Olimpico. Non mancheranno le informazioni e le mappe sul posto, per orientarsi sul tragitto da compiere.

Quali sono i posti migliori dove vedere le partite allo stadio Olimpico? E quelli peggiori?

Nel caso non si sia mai andati allo Stadio Olimpico, la domanda sorge spontanea: quali sono i posti migliori per seguire i match? Ebbene rispondiamo che sono diversi i posti allo stadio Olimpico di Roma nei quali è possibile vedere le partite in modo ottimale. Tra le opzioni più apprezzate la Tribuna Monte Mario sul lato nord dello stadio. Da considerare però i costi, che sono i più alti dell’impianto.

Vi è poi la Tribuna Tevere sul lato sud dello stadio e il settore Distinti, nei lati est ed ovest dello stadio – meno costosi rispetto alle tribune. Ma chi ama stare a contatto con la tifoseria più calorosa gradirà probabilmente i posti in curva Sud.

Invece, tra i posti meno consigliabili per vedere le partite allo stadio Olimpico di Roma abbiamo quelli che si possono trovare in ogni impianto, ovvero quelli che hanno una vista ostacolata del campo o che sono troppo lontani dall’area di gioco, o troppo in alto rispetto al terreno. Ci riferiamo anche ai posti negli angoli degli stadi e dietro le due reti.

Dove dormire nelle vicinanze? Ecco 5 soluzioni diverse

Ovviamente le soluzioni di alloggio in una città enorme come Roma non mancano e, non potendo qui esporle una ad una per evidenti limiti di spazio, intendiamo ricordarne almeno cinque sicuramente degne di nota. Vediamole in elenco:

Maison Flaminio , ovvero una sorta di B&B a 5 stelle sito in Viale Pinturicchio 89, Villa Borghese/Parioli. Si tratta appunto di un Bed & Breakfast con vari comfort e un prezzo medio indicativo uguale a poco più di 70 euro a notte. L’edificio dista 10 minuti a piedi dallo stadio;

, ovvero una sorta di B&B a 5 stelle sito in Viale Pinturicchio 89, Villa Borghese/Parioli. Si tratta appunto di un Bed & Breakfast con vari comfort e un prezzo medio indicativo uguale a poco più di 70 euro a notte. L’edificio dista 10 minuti a piedi dallo stadio; B&B Flaminio Soul con indirizzo in Viale Pinturicchio 204, Villa Borghese/Parioli. Anche qui abbiamo indicativamente costi a notte non superiori agli 80 euro e come la struttura sopra citata, l’ambiente è dotato di comfort e pulito;

con indirizzo in Viale Pinturicchio 204, Villa Borghese/Parioli. Anche qui abbiamo indicativamente costi a notte non superiori agli 80 euro e come la struttura sopra citata, l’ambiente è dotato di comfort e pulito; Park Hotel dei Massimi , sito in Largo Vincenzo Ambrosio, 9. Prezzi in linea con quelli visti finora, per un’offerta di 85 camere a 20 minuti a piedi dallo Stadio Olimpico. La struttura peraltro mette a disposizione un parcheggio gratuito;

, sito in Largo Vincenzo Ambrosio, 9. Prezzi in linea con quelli visti finora, per un’offerta di 85 camere a 20 minuti a piedi dallo Stadio Olimpico. La struttura peraltro mette a disposizione un parcheggio gratuito; Best Western Hotel Astrid , con indirizzo in Largo Antonio Sarti 4, Villa Borghese/Parioli. I costi sono in linea con quelli finora citati e si tratta di un hotel 3 stelle facente parte della catena Best Western. Anche questa è un’ottima soluzione per soggiornare nei pressi dello stadio Olimpico;

, con indirizzo in Largo Antonio Sarti 4, Villa Borghese/Parioli. I costi sono in linea con quelli finora citati e si tratta di un hotel 3 stelle facente parte della catena Best Western. Anche questa è un’ottima soluzione per soggiornare nei pressi dello stadio Olimpico; Hotel Farnesina in Via Della Farnesina, 23, Tor Di Quinto. E’ una struttura a 3 stelle con un prezzo a notte che non supera indicativamente gli 80 euro e che dista anch’essa soltanto 10 minuti dall’impianto.

Quanto costano i biglietti per le partite casalinghe della Roma? E gli abbonamenti?

Veniamo infine ad una domanda che interesserà specialmente coloro che intendono vedere per la prima volta dal vivo una partita della Roma allo stadio Olimpico. Quanto occorre pagare per entrare? Ebbene in linea generale rispondiamo che i prezzi per assistere ad una partita dei giallorossi allo stadio Olimpico variano e dipendono dal posto scelto e dall’avversario, ma all’incirca per un biglietto di curva occorrono non meno di 50 euro, mentre per un biglietto di tribuna, il settore più costoso dello stadio, ce ne vogliono oltre 400 per gli incontri di calcio di maggior prestigio.

Il prezzo degli abbonamenti per le partite della Roma è un’altra variabile dipendente dalla posizione dei posti nello stadio Olimpico, come pure dalla durata dell’abbonamento e dalla tipologia di abbonamento. In linea di massima i prezzi degli abbonamenti per le partite dei giallorossi possono variare da alcune centinaia di euro a qualche migliaio di euro. Nelle ultime stagioni si sono infatti visti abbonamenti sia del costo di 350 euro per alcune partite fino a circa 4mila euro per gli abbonamenti più costosi.