Stadio della Roma, al via la conferenza dei capigruppo in Campidoglio | LIVE CM.IT

In Campidoglio l’Assemblea Capitolina che dovrebbe essere decisiva per la delibera sull’interesse pubblico per il progetto stadio della Roma

Giornata potenzialmente decisiva e fondamentale per lo Stadio della Roma. Oggi è infatti in programma l’Assemblea Capitolina in cui sarà votata la delibera per l’interesse pubblico del progetto giallorosso a Pietralata.

Giovedì scorso i lavori erano stati conclusi con lo slittamento alla giornata di oggi. L’obiettivo è quello di votare nelle prossime ore, possibilmente entro le 19 che è l’orario di chiusura prevista dell’Assemblea. Prevista anche la presenza del sindaco Roberto Gualtieri, che si è ripreso dall’influenza e dovrebbe fare il suo intervento. Nel corso della giornata verranno letti gli emendamenti a integrazione e modifica del progetto per quanto riguarda – tra gli altri aspetti – Mobilità, Traporti Pubblici e Ambiente. Su Calciomercato.it – presente all’interno dell’Aulia Giulio Cesare in Campidoglio – vi racconteremo gli interventi dei vari consiglieri e tutti gli sviluppi.

LIVE

Ore 15.22 – Ordine del giorno numero 1 a firma Bonessio: “Chiediamo che venga inserita una convenzione, che ci sia una politica di incentivazione al trasporto pubblico. La Roma intervenga proponendo delle facilitazioni che favoriscano gli spettatori, anche con una scontistica legata agli abbonamenti”. Ordine del giorno approvato: 30 votanti, a favore 28.

Ore 15.20 – Riprende la seduta. Si passa alla discussione degli ordini del giorno, in totale 57.

Ore 15.03 – La seduta viene nuovamente sospesa per la convocazione della conferenza dei capigruppo.

Ore 14.52 – Nel secondo appello viene raggiunto il numero minimo perché si apra la seduta (26 presenti, 22 assenti più il sindaco).

14.25 – Con circa 25 minuti di ritardo, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli comincia l’appello dei consiglieri presenti. Ma senza raggiungere il numero minimo di maggioranza per dare il via alla seduta (23 consiglieri presenti, 25 gli assenti più il sindaco Gualtieri). Nuovo appello intorno alle 14.45. Alla ripresa, l’intervento dei capigruppo per discutere degli emendamenti.