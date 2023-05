Roma, operato dopo l’infortunio: la nota UFFICIALE

La Roma perde Marash Kumbulla per il finale di stagione: il difensore operato dopo l’infortunio rimediato in avvio di partita col Milan

Un infortunio al legamento crociato ha portato il difensore della Roma, Marash Kumbulla, sotto i ferri: quest’oggi l’intervento chirurgico per l’ex Verona.

Un brutto infortunio quello rimediato da Marash Kumbulla nei minuti iniziali di Roma-Milan dello scorso 29 aprile. Il difensore giallorosso fu costretto ad uscire dopo appena un quarto d’ora di gioco a causa di un problema al ginocchio destro, in particolar modo una lesione al crociato anteriore.

E così, quest’oggi, il difensore classe 2000 è stato operato. L’ex Verona, in particolar modo, è stato sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Roma, Kumbulla operato dopo l’infortunio

L’intervento è stato effettuato dal dottor Andrea Panzeri presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, alla presenza del responsabile sanitario dell’AS Roma, dottor Massimo Manara ed è terminato con successo.

Il calciatore resterà nella clinica milanese per alcuni giorni, a stretto giro, intraprenderà il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Stagione praticamente finita per il difensore di origini albanesi, un’altra tegola per José Mourinho in questo complicato finale di stagione.