Nuova penalizzazione alla Juve: “Benvenuti in FIGC”

Dopo le motivazioni del Collegio di Garanzia presso il CONI, si riapre la diatriba tra Juventus e FIGC: “L’afflittività è del tutto incoerente”

Nella giornata di ieri sono uscite le motivazioni della sentenza emanata dal Collegio di Garanzia presso il CONI, oggi si torna a discutere di Giustizia Sportiva in Italia e degli effetti che potrebbe avere sul calcio italiano.

Esperti, avvocati e giornalisti si sono cimentati in commenti ed analisi nella giornata di oggi. Un processo mediatico per metabolizzare quanto sta succedendo al club più importante del calcio italiano. Tra questi, anche Fabio Ravezzani ha commentato sul proprio profilo ‘Twitter’ le motivazioni del Collegio di Garanzia e ha espresso i propri dubbi al riguardo.”Funziona così: in un processo sportivo un pm chiede una pena afflittiva e propone 9. Un giudice dice che il pm ha sbagliato e decide 15. Un altro giudice dice che anche il primo giudice ha sbagliato e 15 sono troppi dunque di rifare il processo perché la sentenza non è giusta”. Il direttore di ‘Telelombardia’, poi, entra nel merito di ciò che lo convince meno.

Ravezzani sulla penalizzazione alla Juventus: “L’afflitività è del tutto incoerente”

I dubbi di Fabio Ravezzani riguardo alla possibile penalizzazione a cui andrà incontro la Juventus nel prossimo mese si basano principalmente sulla mancanza di coerenza.

Sempre sul proprio profilo ‘Twitter’, il direttore si esprime in questi termini: “Rimane il problema di cosa sia afflittivo, perché se 15 punti a gennaio sono troppi, paradossalmente 9 punti a maggio potrebbero esserlo di più. Dunque l’afflittività diventa un concetto del tutto incoerente. Benvenuti in FIGC“. Una critica piuttosto netta alla Federazione italiana, che in questa vicenda non ne sta uscendo nel migliore dei modi.

Basti pensare che in questo campionato abbiamo visto togliere 15 punti di penalizzazione ad una squadra nel mezzo della stagione, salvo poi vederli restituire dopo un paio di mesi e ora potrebbe tornare una nuova penalizzazione rimodulata. Un caos che non fa certo bene all’immagine del calcio italiano all’estero e che lascia tutti i club coinvolti nella corsa alle prossime coppe europee col fiato sospeso.