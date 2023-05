Niente penalizzazione: la decisione ‘spiana’ la strada alla Juventus

Tiene banco ancora la questione Juventus e potrebbe arrivare la decisione che favorisce i bianconeri: niente penalizzazione

E’ sempre il caso Juventus ad occupare le prime pagine sportive. Ieri sono arrivate le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport relative alla sentenza di annullamento con rinvio della decisione della Corte di Appello Federale sul -15 al club bianconero.

Ora si attende la nuova sentenza che potrebbe portare ad una penalizzazione inferiore rispetto a quella precedente. Si parla di un possibile -9 in classifica (tanti i punti chiesti da Chiné a gennaio, sanzione poi aumentata al momento della sentenza) ma tutto è ancora in divenire. Anche perché la società piemontese è coinvolta anche in un altro filone, quello relativo alla manovra stipendi con il deferimento che potrebbe arrivare a breve.

Insomma, non si hanno certezze sul futuro della Juventus con la squadra di Allegri che potrebbe essere privata della possibilità di giocare le coppe europee nel prossimo anno ma anche l’ipotesi – ben più pesante – di essere retrocessa in Serie B. Intanto, emerge una decisione che ‘spianerebbe’ la strada ai bianconeri.

Juventus, niente ricorsi: la mossa per riprendersi lo scudetto

A parlare delle possibili strategie della Juventus in merito alle future sentenze è Graziano Campi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play.

Il giornalista definisce “clamoroso” il silenzio della Juventus dopo la pubblicazione delle motivazioni, ma delinea anche quella che potrebbe essere la reazione del club alle future sanzioni. “Il piano di sviluppo per la prossima stagione è molto solido e nel prossimo campionato la squadra sarà competitiva per vincere lo scudetto. Da qui si partirà per fare tutte le valutazioni del caso sulle sentenze per plusvalenze e manovra stipendi”.

In pratica, Campi spiega che l’obiettivo della Juventus in campo sarà conquistare nuovamente il tricolore e questo passa da una precisa strategia fuori dal campo: evitare di allungare i tempi della giustizia sportiva con il rischio di vedere posticipare al prossimo anno eventuali penalizzazioni. “La Juve farà in modo di non avere penalizzazioni il prossimo anno: se non farà le coppe, il campionato sarà l’unico obiettivo e faranno di tutto per far sì che sia possibile vincerlo”.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i singoli con Agnelli e Arrivabene che potrebbero anche rivolgersi al TAR. A quel punto, la Juventus attenderebbe lo sviluppo della vicenda per poi decidere il da farsi. La priorità però è un altra: “Vincere lo scudetto il prossimo anno, se potranno giocarselo alla pari”.