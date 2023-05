Mourinho, non solo Psg dopo la Roma: “E’ sempre piaciuto”

In attesa di chiudere la stagione con la Roma, lo ‘Special One’ rimane uno dei nomi più contesi sul mercato degli allenatori

L’ultima sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter ha ridotto sensibilmente le quotazioni Champions League della Roma. La strada verso il piazzamento europeo dei giallorossi è tornata in salita, compromettendo anche la possibile permanenza di José Mourinho in panchina.

Ad ogni modo, per centrare l’accesso alla prossima Champions, alla Roma rimane anche la possibilità di trionfare in Europa League. A tal proposito, giovedì 11 maggio i giallorossi saranno di scena per il primo dei due match in programma contro il Bayer Leverkusen. Una settimana all’insegna del grande calcio, a partire dalla prima semifinale europea di questa sera tra Real Madrid e Manchester City.

Match di cui si è parlato in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con il giornalista di ‘AS’, Carlos Forjanes: “Mi aspetto una semifinale con tanti gol come l’anno scorso. Per me saranno decisivi i giocatori che gravitano intorno Vinicius e Haaland. Vedo il Real Madrid ancora leggermente favorito, con qualche problema in più a centrocampo perché Modric non è al massimo e la profondità di rosa del City che potrebbe essere un fattore in questa qualificazione”.

Real Madrid, l’annuncio su Mourinho in panchina

Dopo la rimonta dello scorso anno, il City di Guardiola cercherà la rivincita a partire da questa sera.

Questo è stato il parere del giornalista spagnolo sugli inglesi: “Il City è cresciuto rispetto a un anno fa ma la principale differenza è l’idea tattica di Guardiola. In passato sembrava un peccato giocare in contropiede mentre in questa stagione ha usato anche quest’arma. Ora ha proposta di gioco più completa e pericolosa soprattutto con le veloci transizioni offensive”.

Infine, l’opinione di Forjanes sul possibile avvicendamento in panchina in casa Real Madrid con il nome di Mourinho sullo sfondo: “Ancelotti rimane sulla panchina del Real Madrid. L’unico scenario che potrebbe portarlo all’addio è uscire col City con un risultato umiliante, altrimenti non ci sarebbero problemi. In quel caso Mourinho è un nome che piace sempre alla dirigenza. Sul tavolo c’è anche l’opzione Zidane e attenzione anche a Maurizio Pochettino che affascina Florentino Perez“.