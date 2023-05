Messi, svolta improvvisa: il padre Jorge rivela tutto

Grandi incognite attorno al futuro di Leo Messi, nuova improvvisa svolta: il padre Jorge rivela tutto

Una tappa in Arabia che è costata una sospensione da parte del Paris Saint-Germain e un rapporto tra Leo Messi e l’ambiente parigino ormai deteriorato completamente.

Il futuro della ‘Pulga’ sembra essere sempre più lontano dalla capitale francese, complice il contratto in scadenza a fine stagione che il calciatore non è intenzionato a rinnovare. Una situazione ormai irreparabile, per cui si attendono solo i titoli di coda. Quale sarà però il prossimo club del fuoriclasse di Rosario? C’è chi parla di un ritorno a Barcellona, chi di un’avventura in Arabia, con Messi pronto a seguire le orme dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo.

Futuro Messi, il padre Jorge: “Non abbiamo accordi con nessuno”

Dalla Francia hanno addirittura sottolineato come Messi abbia già raggiunto un accordo con l’Al-Hilal, club del campionato saudita, vicecampione del Mondo dopo aver perso contro il Real Madrid nella finale del Mondiale per Club.

Il padre di Messi ha però smentito tutto. Attraverso Instagram, Jorge Messi ha infatti sottolineato che il figlio, al momento, non ha raggiunto alcun accordo né con i sauditi né con altre società. “Non c’è assolutamente niente con nessun club in vista del prossimo anno. La decisione non verrà mai presa prima che Lionel finisca il campionato con il Paris Saint-Germain. Una volta finita la stagione, sarà il momento di analizzare e vedere cosa c’è e poi prendere una decisione. Molti usano il nome di Lionel per acquisire notorietà, ma la verità è una sola e possiamo assicurare che non c’è niente con nessuno. Né verbale, né firmato, né concordato e così sarà fino alla fine della stagione. Mi sembra una mancanza di rispetto. Si vuole trasformare in notizia qualsiasi voce malevola o che viene diretta da qualcuno in favore dei propri interessi. Non vogliono che una verità rovini le loro notizie” ha affermato il padre del giocatore.