Commisso non le manda a dire: “Non vinco rubando”

La Fiorentina sogna di alzare un trofeo: i viola sono in finale di Coppa Italia ed in semifinale di Conference League, arriva la stoccata di Commisso

Una vera e propria stoccata quella di Rocco Commisso, patron della Fiorentina arrivata in finale di Coppa Italia ed in semifinale di Conference League.

Presente ad un incontro con gli studenti del liceo Machiavelli di Firenze, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare di calcio a trecentosessanta gradi, non lesinando qualche stoccata: “Sono per i principi dell’etica, non mi piace arrivare dove voglio rubando” ha dichiarato il numero uno del club viola.

Una frecciatina tutt’altro che trascurabile quella di Commisso, concentrato in vista della semifinale di Europa League con il Basilea: “Sono ottimista, i ragazzi devono concentrarsi e prepararsi in vista della sida di giovedì. Speriamo di passare il turno”.

Fiorentina, la stoccata di Commisso

Commisso ha sottolineato che, in caso di qualificazione in finale di Conference League “per la prima volta in sessantadue anni giocheremo una finale di Coppa Italia e una europea nella stessa stagione”.

Infine, Commisso si è soffermato sul progetto del futuro centro sportivo: “Sarà il più grande d’Italia, probabilmente l’unico in Europa dove squadra maschile, giovanili e donne si alleneranno insieme. Sarà possibile studiare e allenarsi”.