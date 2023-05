Ulivieri-Mourinho, non è finita: nuova replica

Nuovo capitolo dello scontro a distanza tra Renzo Ulivieri e Josè Mourinho, arriva la nuova replica in diretta

Giorni piuttosto arroventati sull’asse Ulivieri-Mourinho. Dopo quanto accaduto a Monza, con la polemica innescata dal tecnico portoghese della Roma a margine dell’arbitraggio di Chiffi, la replica del presidente dell’AIAC aveva scatenato l’attacco in diretta televisiva da parte dell’allenatore giallorosso: “Essere attaccato nella mia etica da una persona squalificata per tre anni per il calcioscommesse è un onore”. Cui ieri Ulivieri aveva a sua volta replicato con un comunicato ufficiale.

Questa mattina, Ulivieri è stato intervistato da ‘Radio Anch’io Sport’ su Radio Uno e ha provato a stemperare la tensione con dichiarazioni concilianti nei confronti del tecnico romanista. Ecco le sue dichiarazioni: “Mourinho aveva fermato i tifosi contro Stankovic e io lo avevo segnalato come un gesto importante. Da parte mia non c’è nulla, non ce l’ho con Mourinho. Entrando in campo ha creato un ambiente ancora peggiore di quello che è, io avevo segnalato questa cosa e lui ha risposto. Ieri ho fatto un comunicato morbido e di chiarimento. Non lo conosco direttamente, ma per aver chiesto di lui ai suo ex giocatori che venivano al corso di Coverciano come Cambiasso e Materazzi: tutti me ne hanno parlato in termini eccezionali”. Vedremo se queste frasi riusciranno a gettare acqua sul fuoco.