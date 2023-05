Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 8 maggio 2023

La ‘Gazzetta dello Sport’ si proietta sul derby di Champions League tra Milan e Inter in semifinale ormai prossimo: “Rischiaderby“. La Juventus vince a Bergamo con l’Atalanta ed è seconda, ma tengono banco i cori razzisti a Vlahovic, che ha zittito la curva nerazzurra con il gol del 2-0: “Vlahovic gioia e rabbia“. Il Napoli batte 1-0 la Fiorentina continuando la festa scudetto, ma occhio al futuro di Spalletti: “Napoli, festa e dubbi“.

Il ‘Corriere dello Sport’ celebra il colpo della Juventus con l’Atalanta e lo scatto in avanti dei bianconeri di Allegri: “Secondo Max“. A centro pagina, una foto del ‘Maradona’ in festa per il Napoli: “Napoli canta e Osi segna: festa tricolore“.

Su ‘Tuttosport’, altro titolo dedicato alla vittoria della Juventus, con l’immagine di Vlahovic a campeggiare: “Stato di grazia“. Si lamenta invece il Torino per il pari con il Monza con polemiche arbitrali: “Toro, così non Var!“. Brutte notizie per il Milan, che per il derby di Champions perde Leao: “Milan: Leao salta l’Inter mercoledì“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 8 maggio 2023

Diamo un’occhiata come di consueto anche ad alcuni quotidiani esteri, in particolare in Spagna e Inghilterra.

In Spagna, ‘Sport’ fissa il prezzo di uscita per Raphinha dal Barcellona per una cessione remunerativa: “80 miliones por Raphinha“. In Inghilterra, lotta per il titolo ancora viva, con l’Arsenal che batte 2-0 il Newcastle e non si arrende nei confronti del Manchester City: “Still far“, titola il ‘Mirror’.