Penalizzazione slitta alla prossima stagione: ecco quanti punti gli danno

Il club italiano rischia di andare incontro ad una penalizzazione in vista della prossima stagione

Guai in vista in Serie A. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe essere ufficializzata una penalizzazione in termini di punti valida per la prossima stagione. Uno scenario da incubo per il club italiano in piena crisi politica e sportiva, appeso ad un futuro che mai come oggi appare incerto e nebuloso.

Piove sul bagnato, infatti, in casa Sampdoria. Alle voci circolate nelle ultime settimane su un possibile fallimento del club, si aggiunge una probabile penalizzazione che potrebbe essere comminata alla squadra sulla classifica della prossima stagione. Come riportato da ‘Il Secolo XIX’, la dirigenza blucerchiata è in ritardo con il pagamento degli stipendi federali relativi alla trimestrale gennaio-marzo. Qualora non riuscisse a versare la somma dovuta entro il termine del 31 maggio, andrà inevitabilmente incontro ad una penalizzazione pari a due punti in classifica.

Considerata la natura afflittiva della sanzione, come ribadito dal regolamento, la penalizzazione non verrebbe prescritta per la stagione in corso, che vede la Samp in fondo alla classifica di Serie A a quota 17 punti e praticamente ad un passo dalla retrocessione aritmetica nella serie cadetta. Alla formazione attualmente allenata da Dejan Stankovic, i due punti di penalizzazione verrebbero così assegnati a partire dal prossimo campionato, presumibilmente di Serie B.

Penalizzazione Sampdoria, cosa succede in caso di fallimento

Va ribadito, in ogni caso, che le penalizzazione verrà ufficializzata solamente in caso di mancato pagamento entro il termine ultimo del 31 maggio.

Un colpo durissimo per la Sampdoria che, in caso di retrocessione, il prossimo anno sarà chiamata a partecipare da protagonista al campionato di Serie B per cercare di tornare immediatamente nella massima divisione italiana. Nel caso, invece, di un fallimento da parte del club con successiva ripartenza dal campionato di Serie D, la penalizzazione ovviamente non verrà sancita nei confronti dei blucerchiati. In quest’ultimo scenario, infatti, ad iscriversi sarebbe una nuova società con numero di matricola diverso da quello oggi associato alla Samp.

La squadra di Dejan Stankovic, che in campionato non vince dallo scorso 4 gennaio, sarà impegnata oggi pomeriggio in campo contro l’Udinese nel match in programma alle 18.30.