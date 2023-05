Obiettivi di mercato della Juventus: possibili acquisti per la prossima stagione

La Juventus sembra stia già pensando alla prossima sessione estiva di mercato; andiamo a vedere i possibili acquisti dei bianconeri.

Non è stata una stagione, nel complesso, positiva quella che sta vivendo la Juventus; i bianconeri non sono mai stati in lotta per lo scudetto e hanno dovuto abbandonare la massima competizione europea alla fase a gironi.

A questo bisogna aggiungere i discorsi societari con la penalizzazione (poi tolta) di quindici punti e un futuro che sembra essere ancora piuttosto incerto.

La Juventus, però, non ha nessuna intenzione di stare con le mani in mano e sembra stia già pensando alla prossima stagione e a come rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Andiamo a vedere tutti i possibili movimenti di mercato in casa Juve.

Possibili acquisti Juventus: da Milinkovic a Berardi

La Juventus ha intenzione di operare in modo importante nella prossima sessione estiva di mercato e la sensazione è che i bianconeri possano portare a termine una vera e propria rivoluzione per dare ad Allegri una rosa ancora più competitiva e che possa andare a vincere il campionato italiano.

Non sembra essere tramontata, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’idea Milinkovic-Savic.

Il centrocampista è uno dei più forti, nel suo ruolo, in Serie A; giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con la possibilità di contribuire (dal punto di vista realizzativo) nell’arco della stagione.

Non è una trattativa semplice per una serie di motivi e uno è, senza ombra di dubbio, il discorso economico; la Lazio, per privarsi del suo centrocampista, chiede una cifra molto importante e questo potrebbe essere un problema non da poco per i bianconeri.

Il secondo motivo che rende complicata l’operazione è la volontà, da parte del club biancoceleste, di tenere Milinkovic Savic specialmente in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Passiamo, ora, a Berardi e anche in questo caso la situazione è piuttosto complicato; l’esterno del Sassuolo ha firmato il rinnovo di contratto con il club neroverde e sembra destinato a chiudere la carriera in Emilia.

La Juve, per favorire la trattativa, potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Sassuolo come testimoniato dall’affare Locatelli. Bisogna, però, sottolineare come le voci su Milinkovic e su Berardi siano solo indiscrezioni di mercato destinate (probabilmente) a restare tali.

Trattative mercato Juventus: i colpi

Per quanto riguarda le trattative di mercato, invece, occhio alla situazione Frattesi; il centrocampista sta disputando una buonissima stagione con la maglia del Sassuolo e sta dimostrando di poter essere decisivo anche in una squadra con ambizioni ben più importanti.

Mezzala dinamica, dotata di grande corsa, dinamismo e con la possibilità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria; queste le caratteristiche di Frattesi che farebbe molto comodo all’interno della rosa bianconera.

Sul giocatore è forte anche l’interesse della Roma e questo potrebbe portare ad una sorta di duello di mercato.

Dal punto di vista offensivo non sembra essere tramontata la pista Zaniolo; l’esterno offensivo sembrava vicino al trasferimento in bianconero prima del passaggio al Galatasaray.

In estate la situazione potrebbe riaprirsi ma, bisogna dirlo, al momento si tratta di una semplice indiscrezione che non trova conferme. Solo a fine stagione ne sapremo di più.

Obiettivi calciomercato Juventus in porta

Nella possibile rivoluzione bianconera, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, non dobbiamo tenere in considerazione il discorso portieri.

La Juventus, infatti, ha due estremi difensori di assoluto valore che possono alternarsi senza troppi problemi; il titolare è Szczesny che sta ampiamente dimostrando le proprie qualità.

L’alternativa, decisamente di lusso, è Perin; l’azzurro, quando viene chiamato in causa, risponde sempre con prestazioni più che positive. I bianconeri, per la porta, sono al sicuro in vista della prossima stagione.

Quali giocatori compra la Juventus in difesa

Discorso diverso per quanto riguarda il reparto difensivo; la Juventus, in questa stagione, ha scoperto Gatti. Il centrale, partita dopo partita, ha dimostrato di poter essere più che affidabile scalando posizioni nelle gerarchie difensive.

Indipendentemente dal modulo di gioco della prossima stagione ma vista la situazione legata a Rugani e Bonucci (il primo possibile partente mentre il secondo in una fase non brillantissima della carriera), la Juventus ha bisogno di un nuovo centrale difensivo.

Tra gli obiettivi sembra esserci Ndicka, difensore centrale con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Parliamo di un giocatore forte fisicamente, abile nell’uno contro uno e in fase di marcatura; per arrivare al classe 1999 bisognerà superare una concorrenza piuttosto folta.

Restando al discorso difensivo possibili cambiamenti anche sulle corsie; per quanto concerne la fascia di sinistra sembra piacere Grimaldo.

In forza al Benfica, con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, ha dimostrato di essere un giocatore di grande qualità.

Abile in fase di spinta, garantisce un contributo importante alla manovra offensiva. Il suo arrivo, permetterebbe alla Juve, di fare un salto di qualità importante.

In difesa occhio alla posizione di Cambiaso, in prestito al Bologna ma con la concreta possibilità di tornare alla Juventus al termine della stagione.

Il giocatore ha tutto per essere un elemento utile alla rosa bianconera dei prossimi anni.

Obiettivi Juventus a centrocampo

In mezzo al campo abbiamo già parlato di Milinkovic Savic e di Frattesi. Secondo le ultime informazioni, la Juventus avrebbe messo gli occhi su altri due profili molto interessanti: Mac Allister del Brighton e Gundogan del Manchester City.

Si tratta di giocatori molto diversi con il primo (forse) più dinamico e con la possibilità di essere impiegato anche come regista.

Il secondo, invece, è una mezzala molto abile negli inserimenti e con una grande esperienza internazionale, aspetto da non sottovalutare visto la voglia dei bianconeri di dominare a livello europeo.

Per entrambi siamo, al momento, sul piano del semplice interesse e non ci sono notizie riguardo una vera e propria trattativa.

Molto probabile, invece, il ritorno di Rovella; il centrocampista sta disputando una buonissima stagione a Monza dimostrando di essere pronto per un palcoscenico molto più importante.

Il suo ritorno può essere decisamente utile all’interno della rosa bianconera del prossimo anno.

Obiettivi mercato Juve in attacco

Dal punto di vista offensivo, invece, è possibile anche che la Juventus non faccia alcun tipo di movimento.

Vlahovic, infatti, è considerato centrale all’interno del progetto bianconero mentre Milik sembra destinato a restare.

Il discorso non cambia per Kean; il centravanti azzurro, a meno di clamorose sorprese, difficilmente vestirà una maglia diversa da quella bianconera.

Non possiamo, poi, non parlare di Di Maria; l’argentino, giocatore fondamentale per la Juventus, sembra possa restare un’altra stagione in bianconero per arrivare, al meglio della forma, alla prossima Copa America.

Quanto può spendere sul mercato?

Domanda piuttosto complicata a cui rispondere dal momento che la situazione della Juventus, soprattutto dal punto di vista extra campo, non è ancora stata chiarita.

La sensazione è che bisognerà aspettare la sentenza definitiva per capire quanto potrà spendere sul mercato la società bianconera; partecipare alla prossima Champions, ovviamente, farà tutta la differenza del mondo.

I giocatori che vuole Allegri

Come abbiamo precedentemente detto, Allegri ha bisogno di rinforzi per avere una rosa ancora più competitiva.

In attesa dell’inizio del prossimo mercato estivo, il tecnico bianconero necessita di un altro difensore centrale, almeno un centrocampista di spessore e un terzino che possa giocare sia in una difesa a tre sia in una difesa a quattro.

Possibili cessioni Juventus: Chiesa e Vlahovic rischiano l’addio

Il capitolo cessioni è molto più complesso perché sono diversi i giocatori che rischiano di lasciare la Juventus.

In difesa occhio alla posizione di Rugani, impiegato veramente poco e con la concreta possibilità che possa andare a cercare fortune altrove.

Passando agli esterni non è ancora chiara la situazione intorno a Cuadrado e Alex Sandro, entrambi con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno.

Il colombiano ha disputato una stagione non in linea con il suo valore ma è un giocatore tatticamente fondamentale visto la possibilità di giocare, grazie a lui, indifferentemente a tre o a quattro.

Per quanto riguarda il brasiliano, invece, è un giocatore che da centrale di sinistra ha notevolmente alzato il suo livello di prestazioni ma la sua permanenza non è per nulla sicura.

In mezzo al campo sono due i giocatori che rischiano di lasciare la Juventus; il primo è Paredes, giocatore argentino preso per far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero.

Le cose non sono andate secondo le aspettative con il campione del mondo che ha faticato ad imporre le proprie qualità.

Sarebbe ancora più grave l’addio di Rabiot che sta disputando la sua miglior stagione da quando veste la maglia bianconera.

Giocatore fondamentale per gli schemi della Juventus e a cui Allegri non rinuncia praticamente mai.

Il francese ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e sul rinnovo non ci sono ancora certezze.

L’eventuale partecipazione alla prossima Champions League potrebbe essere un fattore decisivo per capire il futuro di Rabiot.

Concludiamo con il reparto offensivo dove le situazioni più spinose sono quelle relative a Chiesa e Vlahovic; entrambi sono considerati incedibili dalla Juventus e centrali per il progetto bianconero.

La mancata qualificazione Champions e un gioco che non esalta le caratteristiche dei due giocatori potrebbe cambiare le carte in tavola.

L’idea è tenere Chiesa e Vlahovic ma di fronte a determinate offerte la situazione rischia di cambiare.