Mourinho nuovo allenatore: c’è già la lista degli acquisti

Il futuro di José Mourinho alla Roma rimane un’incognita: accelerata per strappare il tecnico portoghese al club giallorosso

E’ sempre più nebuloso il futuro nella Capitale di José Mourinho. La Roma sta faticando nelle ultime settimane in campionato e il tecnico portoghese ha evidenziano tutto il proprio malumore contro la proprietà.

Il tecnico non ha avuto ancora un incontro chiarificatore con i Friedkin per discutere del suo contratto in scadenza tra un anno e si starebbe guardando intorno a caccia di una nuova opportunità, con prospettive ancora più alte rispetto ai programmi stilati con il club capitolino. Dopo il Brasile e il Real Madrid, sulle tracce dello ‘Special One’ ci sarebbe nelle ultime settimane il forte interessamento del Paris Saint-Germain, a caccia del dopo Galtier considerando il divorzio scontato con il tecnico francese. Sponsor di Mourinho sarebbe l’amico Campos: con l’attuale DS del PSG c’è un rapporto di stima e amicizia, con l’uomo mercato dei parigini che negli ultimi tempi avrebbe accelerato la pista ‘Mou’ parlando direttamente con il suo agente Mendes come riporta in Francia ‘RMC’. Dall’entourage del tecnico smentirebbero contatti, però sarebbe assodato il corteggiamento dei campioni d’Oltralpe per portare sotto la Tour Eiffel l’allenatore lusitano.

Il PSG e Campos accelerano: Mourinho in pole per la panchina

Mourinho ha creato un feeling particolare con la piazza romana e si trova molto bene nella Capitale anche fuori dalla sfera calcistica, però sarebbe accusando la stanchezza di tutte le tensioni accumulate negli ultimi mesi, meditando così di cambiare aria per una nuova avventura e il pressing del PSG non lo lascerebbe indifferente.

‘Mou’ lascerebbe la Roma solo per un club ancora più ambizioso e il Paris Saint-Germain avrebbe individuato nel suo profilo l’uomo giusto per dare equilibrio a tutte le sue stelle. Di contro, le uniche perplessità sarebbero il carattere vulcanico e le uscite alle volte un po’ fuori le righe del tecnico. Campos comunque avrebbe riacquistato fiducia nell’ultimo periodo di fronte al presidente Al-Khelaifi (soprattutto per aver condiviso la decisione di interrompere il rapporto con Messi) e se avrà pieni poteri potrà virare con decisione su Mourinho. Il PSG avrebbe tenuto anche dei contatti informali con altri allenatori come Thiago Motta e Nagelsmann, mentre il sogno di Al-Khelaifi resterebbe Zidane: opzione però che resterebbe molto complicata. Campos avrebbe già una lista pronta per gli acquisti della prossima estate per completare la rosa, con Mourinho però che vorrebbe avere un peso importante sul mercato: un punto d’incontro sarà necessario per aprire a un matrimonio tra lo ‘Special’ e i campioni di Francia.