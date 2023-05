“Meglio separarsi”: sentenza in diretta per Allegri

La Juventus ha collezionato tre punti molto pesanti battendo l’Atalanta ma i pareri su Allegri continuano ad essere piuttosto contrastanti. Mario Ielpo ne parla a TvPlay

Vittoria di rilievo quella della Juventus nell’ultima sfida di Serie A in trasferta contro l’Atalanta. Le reti di Iling Junior e Vlahovic hanno regalato tre punti pesantissimi alla compagine di Allegri nell’ambito della corsa ad un posto Champions.

Ora spazio all’impegno europeo da non fallire contro il Siviglia, che farà da spartiacque fondamentale di questo finale di stagione, viste anche le vicende aperte extra campo e che ancora potrebbero andare a rimescolare le carte a fine annata di Serie A. Intanto chi finisce sempre sotto i riflettori è Massimiliano Allegri, molto criticato dai tifosi lungo tutto l’arco della stagione. A tal proposito a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay è intervenuto l’ex portiere Mario Ielpo: “Ad un certo punto non puoi andare contro i santi. Se le cose non vanno bene, meglio separarsi. Troppe persone sperano che Allegri vada via ed a questo punto non ha senso restare lì, nonostante per me abbia fatto molto bene”.

Non è mancato un pensiero anche sul razzismo dopo Atalanta-Juve: “Le parole di Gasperini le trovo assurde, ma non capisco il comportamento dei tifosi nei confronti dei calciatori. I cori non devono mai essere contro gli avversari”.

Calciomercato Juventus, Ielpo su Allegri: “Non ha senso restare lì”

Non ha senso restare lì per Allegri secondo Ielpo che ha fatto anche riferimento al diverbio di qualche anno fa con Adani: “Sono sconvolto quando si parla di bel gioco. In quale sport un allenatore si mette a fare uno schema perché è bello. Il bel gioco è la scusa di chi perde. Allegri è caduto in quel confronto con Adani. Da lì è entrato in un vortice di polemiche da cui non è più uscito. Giocare bene a calcio significa che concedi meno occasioni di quelle che crei”.

E poi ancora: “Per la Juventus la penalizzazione è stato un terremoto e si ha la sensazione che possa accadere anche dell’altro. Pensate anche a Mourinho, a cui però nessuno dice nulla perché non è così stupido da entrare in certe polemiche. Allegri si è incartato in quel confronto con Adani”.

Ielpo ha quindi concluso evidenziando le incertezze future che riguardano il club piemontese: “In Serie A c’è il punto interrogativo Juventus. Se dovesse avere una penalizzazione o se la UEFA non dovesse ammetterla nelle competizioni europee, allora questa giornata di campionato potrebbe essere stata decisiva”.