Lazio, Juve, Inter, Milan, Roma e Atalanta: tutte le combinazioni per i posti Champions

Le ultime news Serie A dopo la 34esima giornata raccontano di una grande bagarre dietro il Napoli per i tre posti in Champions League

I risultati del turno infrasettimanale e della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A hanno rimescolato di nuovo le carte nella lotta ai posti in Champions. Le vittorie di Milan, Inter e Juventus negli scontri diretti rispettivamente contro Lazio, Roma e Atalanta hanno relegato queste ultime due a 5 punti dal quarto posto (con 12 ancora a disposizione), sempre in attesa di capire se la ‘Vecchia Signora’ avrà altre penalizzazioni.

Nei prossimi due turni non ci saranno scontri diretti, mentre alla penultima giornata doppio incrocio: Inter-Atalanta e Juventus-Milan, con le due capitoline che proveranno ad approfittarne. C’è quindi la possibilità che il campionato finisca con una o più formazioni a pari punti. Cosa succederà in quel caso? Posto che lo spareggio è previsto solo per l’assegnazione dello scudetto o per la retrocessione in Serie B, a decidere saranno gli scontri diretti in caso di arrivo alla pari di due squadre e la classifica avulsa in caso di tre o più formazioni. Calciomercato.it vi offre un panorama con tutte le combinazioni possibili, in attesa degli ultimi scontri diretti ancora da giocare.

ARRIVO A PARI PUNTI DI TUTTE LE SEI SQUADRE

Lazio punti 18 (10 partite)

Milan 15 (9)

Juventus 14 (9)

Inter 12 (9)

Atalanta 11 (9)

Roma 9 (10)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER, MILAN E ROMA:

Lazio punti 15 (8 partite)

Milan 11 (7)

Juventus 10 (7)

Inter 9 (8)

Roma 9 (8)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER, MILAN E ATALANTA:

Milan 13 punti (7 partite)

Juventus 13 (7)

Lazio 12 (8)

Inter 9 (7)

Atalanta 5 (7)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER, ROMA E ATALANTA:

Lazio punti 15 (8 partite)

Juventus 14 (8)

Atalanta 10 (7)

Inter 9 (7)

Roma 7 (8)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Lazio 15 punti (8 partite)

Milan 12 (7)

Atalanta 11 (8)

Juventus 10 (7)

Roma 6 (8)

ARRIVI A PARI PUNTI DI LAZIO, INTER, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Lazio punti 15 (8 partite)

Inter 12 (7)

Milan 12 (8)

Atalanta 10 (7)

Roma 5 (8)

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, INTER, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Milan punti 12 (7 partite)

Juventus 11 (7)

Inter 9 (7)

Roma 9 (8)

Atalanta 8 (7)

Serie A, combinazioni con quattro squadre con gli stessi punti

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER E MILAN:

Lazio punti 9 (6 partite)

Juventus 9 (5)

Milan 9 (5)

Inter 6 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER E ROMA:

Lazio punti 12 (6 partite)

Juventus 10 (6)

Roma 7 (6)

Inter 6 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, INTER E ATALANTA:

Juventus punti 13 (6 partite)

Lazio 9 (6)

Inter 6 (5)

Atalanta 4 (5)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, MILAN E ROMA:

Lazio punti 12 (6 partite)

Milan 8 (5)

Roma 6 (6)

Juventus 4 (5)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, MILAN E ATALANTA:

Milan punti 10 (5 partite)

Lazio 9 (6)

Juventus 7 (5)

Atalanta 5 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE, ROMA E ATALANTA:

Lazio punti 12 (6 partite)

Atalanta 10 (6)

Juventus 8 (6)

Roma 4 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, INTER, MILAN E ROMA:

Lazio punti 12 (6 partite)

Inter 9 (6)

Milan 8 (6)

Roma 5 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, INTER, MILAN E ATALANTA:

Milan punti 10 (6 partite)

Lazio 9 (6)

Inter 9 (5)

Atalanta 4 (5)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, INTER, ROMA E ATALANTA:

Lazio punti 12 (6 partite)

Atalanta 9 (5)

Inter 9 (5)

Roma 3 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Lazio punti 12 (6)

Atalanta 10 (6)

Milan 9 (6)

Roma 2 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, INTER, MILAN E ROMA:

Roma punti 9 (6 partite)

Milan 8 (5)

Juventus 7 (5)

Inter 6 (6)

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, INTER, MILAN E ATALANTA:

Milan punti 10 (5 partite)

Juventus 10 (5)

Inter 6 (5)

Atalanta 2 (5)

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, INTER, ROMA E ATALANTA:

Juventus punti 11 (6 partite)

Atalanta 7 (5)

Roma 7 (6)

Inter 6 (5)

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Milan punti 9 (5 partite)

Atalanta 8 (6)

Roma 6 (6)

Juventus 5 (5)

ARRIVO A PARI PUNTI DI INTER, MILAN, ROMA E ATALANTA:

Milan punti 9 (6 partite)

Inter 9 (5)

Atalanta 7 (5)

Roma 5 (6)

Corsa Champions, combinazioni con tre squadre con stessi punti

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE E INTER: Juventus punti 9, Lazio 6, Inter 3.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE E MILAN: Lazio punti 6, Milan 6, Juventus 3.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE E ROMA: Lazio punti 9, Roma 4, Juventus 4.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, JUVE E ATALANTA: Juventus punti 7, Lazio 6, Atalanta 4.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, INTER E MILAN: Lazio punti 6, Inter 6, Milan 6.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, INTER E ROMA: Lazio punti 9, Inter 6, Roma 3.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, INTER E ATALANTA: Inter punti 6, Lazio 6, Atalanta 3.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, MILAN E ROMA: Lazio punti 9, Milan 5, Roma 2.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, MILAN E ATALANTA: Milan punti 7,Lazio 6, Atalanta 4.

ARRIVO A PARI PUNTI DI LAZIO, ROMA E ATALANTA: Atalanta punti 9, Lazio 9, Roma 0.

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, INTER E MILAN: Milan punti 6, Juventus 6, Inter 3.

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, INTER E ROMA: Roma punti 7, Juventus 7, Inter 3.

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, INTER E ATALANTA: Juventus punti 10, Inter 3, Atalanta 1.

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, MILAN E ROMA: Roma punti 6, Milan 5, Juventus 1.

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, MILAN E ATALANTA: Milan punti 7, Juventus 4, Atalanta 2.

ARRIVO A PARI PUNTI DI JUVE, ROMA E ATALANTA: Atalanta punti 7, Juventus 5, Roma 4.

ARRIVO A PARI PUNTI DI INTER, MILAN E ROMA: Inter punti 6, Roma 5, Milan 5.

ARRIVO A PARI PUNTI DI INTER, MILAN E ATALANTA: Milan punti 7, Inter 6, Atalanta 1.

ARRIVO A PARI PUNTI DI MILAN, ROMA E ATALANTA: Atalanta punti 7, Milan 6, Roma 2.

Juventus, Lazio, Inter, Milan, Roma e Atalanta: la situazione degli scontri diretti

La Lazio è in vantaggio negli scontri diretti con la Roma e con il Milan. E’ pari contro Inter e Atalanta ed è in svantaggio contro la Juventus.

La Juventus è in vantaggio negli scontri diretti con Atalanta, Lazio e Inter, in svantaggio con la Roma e deve giocare il ritorno contro il Milan, con cui ha perso all’andata 0-2.

L’Inter è in vantaggio negli scontri diretti con la Roma, è sotto con la Juventus, pari con Milan e Lazio, mentre deve giocare il ritorno contro l’Atalanta battuta all’andata 3-2.

Il Milan è in vantaggio negli scontri diretti con l’Atalanta, pari con Inter e Roma, mentre è sotto contro la Lazio e deve giocare il ritorno contro la Juventus battuta all’andata 2-0.

La Roma è in vantaggio negli scontri diretti con la Juventus, pari con il Milan e in svantaggio contro Inter, Lazio e Atalanta.

L’Atalanta è in vantaggio negli scontri diretti con la Roma, pari con la Lazio e in svantaggio con Juve e Milan, mentre deve giocare il ritorno contro l’Inter, con cui ha perso 2-3 in casa all’andata.