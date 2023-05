HIGHLIGHTS | Berardi illude, Dominguez fa il mago: è pari tra Sassuolo e Bologna

Si è chiuso anche l’ultimo match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: pari tra Sassuolo e Bologna, torna Arnautovic

Abbiamo l’ultimo verdetto della trentaquattresima giornata di Serie A. Stasera si sono affrontati faccia a faccia il Sassuolo targato Alessio Dionisi e il Bologna guidato da Thiago Motta, due tra gli allenatori emergenti più apprezzati.

Le due squadre hanno già conquistato la certezza matematica della salvezza, non a caso il match non ha entusiasmato molto, a parte qualche squillo sporadico. A cominciare dalla rete messa a referto da Domenico Berardi al quarto d’ora di gioco. Il risultato, dunque, si è sbloccato quasi subito, grazie al gol dell’esterno d’attacco neroverde. Defrel lancia il contropiede del Sassuolo e apre a destra per il fantasista azzurro. Quest’ultimo non rientra sul sinistro, ma calcia col destro sul primo palo fulminando Skorupski sotto la traversa. La risposta degli ospiti rossoblù giunge poco prima della fine del primo tempo, precisamente al minuto 42. In questo caso il protagonista è il centrocampista argentino Nicolas Dominguez.

Serie A, Sassuolo-Bologna 1-1: marcatori e classifica

Cambiaso trova l’ex Velez al limite dell’area di rigore che, dalla mezzaluna, cerca l’incrocio dei pali e trova una rete meravigliosa. Con questo super gol, al primo tiro in porta, il Bologna agguanta il pareggio nel derby emiliano.

Nella ripresa non si ricordano occasioni da gol nitide da ambo le parti, con la sfida del Mapei Stadium che si è chiusa sul punteggio di 1 a 1. Un punto a testa per Sassuolo e Bologna, che ormai non hanno più molto da chiedere al campionato. C’è comunque un grande mucchio in classifica per la conquista dell’ottavo posto. Thiago Motta, dal canto suo, ha finalmente recuperato Marko Arnautovic – entrato al 68esimo al posto di Riccardo Orsolini -, tornato in campo dopo ben 50 giorni di assenza. Un’arma che potrà incidere non poco in questo rush finale.

Sassuolo-Bologna 1-1: 15′ Berardi (S), 42′ Dominguez (B)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 35, Lecce 31, Hellas Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24, Sampdoria 17.