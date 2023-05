Dia nel mirino: sfida alla Premier e scambio in Serie A | CM.IT

L’attaccante in forza alla Salernitana, Boulaye Dia, è una delle rivelazioni del nostro campionato: un club di Serie A pensa allo scambio

Uno dei nomi più caldi, in vista della prossima sessione di calciomercato, è sicuramente Boulaye Dia. Un vero e proprio gioiello in casa Salernitana, che ha prelevato il suo cartellino la scorsa estate dal Villarreal in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Nel corso di questa stagione il valore economico dell’attaccante senegalese, una delle rivelazioni del nostro campionato, è cresciuto notevolmente, grazie alle sue ottime prestazioni in campo e ai suoi numeri brillanti. Il centravanti classe ’96 (26 anni compiuti il 16 novembre) ha realizzato quindici gol e sei assist in trenta partite totali in Serie A. Davvero niente male, non a caso – come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it – diversi club di Premier League hanno messo nel proprio mirino il numero 29 granata, che intende accrescere ulteriormente il suo bottino di reti segnate.

Non solo la ricca Inghilterra: un interessamento concreto giunge anche dall’Italia. Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, la Fiorentina targata mister Vincenzo Italiano vuole acquistare Dia a titolo definitivo e sta valutando concretamente l’avanzamento di un’offerta di scambio. I ‘Viola’, dal canto loro, sono disposti ad inserire nell’affare il cartellino della punta brasiliana Arthur Cabral, la cui valutazione dovrebbe attestarsi intorno ai 20-25 milioni di euro. In questo modo i toscani potrebbero riuscire ad abbassare notevolmente l’esborso cash per Dia, che presenta un prezzo sui 30-35 milioni.

Calciomercato Fiorentina, scambio per Dia: la Salernitana vuole riscattare il senegalese

Battere la concorrenza inglese, comunque, non sarà affatto semplice e pure qualche big italiana potrebbe bussare alla porta del club granata nelle settimane a venire. La Salernitana, come confermato dal presidente Danilo Iervolino, riscatterà sicuramente Dia in ogni caso.

I campani, a tal proposito, dovranno versare un anticipo di 4 milioni entro il prossimo 30 giugno. Una volta esercitata l’opzione di riscatto, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ascolterà le varie offerte, ma si proverà comunque a trattenere l’elemento di maggior spicco nella squadra almeno per un’altra stagione. La Fiorentina, intanto, fa sul serio per Dia. Staremo a vedere.