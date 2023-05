Barella non si nasconde: il giudizio sulla stagione è eloquente

Nicolò Barella si proietta al derby contro il Milan di mercoledì sera: tra la ricetta per vincere alla strana stagione dell’Inter

Il derby si avvicina, la tensione cresce con l’atmosfera delle grandi occasioni che si impossessa di Milano. E’ mercoledì sera la data del primo scontro tra Milan e Inter e Nicolò Barella già pregusta il clima caldo di ‘San Siro’.

Intervistato dal portale della ‘Uefa’, il centrocampista nerazzurro indica gli ingredienti per fare una grande partita: cuore, coraggio e forza. Servirà però anche l’intelligenza di capire che “potranno essere decisivi molto fattori”. Barella dal punto di vista emotivo aggiunge: “Le sensazioni sono forti, ti vengono i brividi: solo uno stadio come ‘San Siro’, la Champions e i tifosi dell’Inter possono farti vivere”.

Milan-Inter, Barella rivive l’emozione Champions

Barella continua l’intervista commentando la stagione dell’Inter, fino a poco tempo fa a due facce. “E’ stata un’annata difficile e strana, con alti e bassi per me e la squadra. Abbiamo fatto meglio in Champions che in campionato. Le sensazioni che si vivono solo in una determinata atmosfera, danno una spinta in più”.

Il centrocampista sardo ripercorre poi le tappe che hanno portato alla semifinale: “Contro il Porto abbiamo dimostrato il forte spirito di squadra e la volontà di fare qualcosa di straordinario”. Infine, sui suoi gol contro il Benfica: “Cerco sempre di arrivare davanti alla porta, è anche una questione di istinto. La cosa importante era l’importante per i nostri obiettivi”.