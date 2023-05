Annuncio improvviso, è UFFICIALE: “Torno alla Juventus”

“C’è grande rispetto con la società”: il centrocampista riapproderà a Torino dopo un anno di lontananza

Il calciomercato estivo, anche se solo ufficiosamente, si è già aperto. Anche per la Juventus, la quale vive nell’assoluta incertezza per quanto riguarda il suo futuro sportivo. Da più parti viene data per sicura l’esclusione dalla Champions, o meglio dire dalle coppe europee, seppur questo non fermi la programmazione in vista della prossima stagione.

Il primo obiettivo è un nuovo Direttore sportivo, con Giuntoli del Napoli dato in pole position. Il dirigente toscano o chi per lui avrà l’arduo compito, tra i tanti, di snellire la rosa abbassando il monte ingaggi. In sostanza dovrà liberarsi di quei calciatori fuori dal progetto sportivo. Tra questi c’è sicuramente Arthur, uscito allo scoperto al microfono di ‘Goal.com’.

Il brasiliano in prestito al Liverpool ha ufficializzato una cosa sui cui vi erano zero dubbi, ovvero il ritorno alla Juventus al termine di questa stagione: “Torno a Torino perché ho un contratto di altri due anni con il club bianconero. C’è grande rispetto tra noi”.

“Adesso spero di avere una possibilità di salutare il Liverpool giocando – ha aggiunto l’ex Barcellona, per guai fisici (si è anche operato per un grave infortunio muscolare) impiegato da Klopp solo nel match contro il Napoli in Champions League – Voglio salutare tutti i miei compagni, lo staff tecnico e i tifosi che con me si sono sempre comportati bene”. Il Liverpool non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 37 milioni di euro.

Juventus, Arthur punta al ritorno nella Liga: “Mi attira e già la conosco”

Arthur è destinato a salutare di nuovo la Juve, la quale in tutti i modi proverà a liberarsene. L’obiettivo è un titolo definitivo, ma non va escluso un nuovo prestito visto che per evitare una minusvalenza occorrerebbe venderlo sui 35-40 milioni.

Il brasiliano strizza l’occhio alla Spagna, dove ha già giocato con la maglia del Barça: “La Liga mi attira, è un campionato che già conosco e in cui mi sono adattato bene”. L’estate scorsa ci provò il Valencia allora allenato da Gattuso: “Parlai con lui, una persona che ammiro e stimo molto. Alla fine il Valencia prese un altro calciatore”, ha concluso Arthur.