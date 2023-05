Un anno e mezzo senza giocare: la Juventus lo prende per rilanciarlo

La Juventus prepara già le mosse sul mercato estivo, i bianconeri puntano su un giocatore con grande voglia di riscatto

Allo scudetto del Napoli, la Juventus ha reagito facendo gli ovvi complimenti agli azzurri per il traguardo raggiunto e con un immediato moto di sfida. La terza annata consecutiva lontana dallo scudetto non è andata giù all’ambiente bianconero, che vuole riproporsi ad alti livelli il prossimo anno. E le parole sia di Lapo Elkann che, a maggior ragione, di Massimiliano Allegri indicano una grandissima voglia di rivalsa, per contendere ai campioni il loro primato.

Juventus che dovrà, prima, concludere al meglio questa annata e capire che cosa sarà del proprio futuro tramite i verdetti della giustizia sportiva. Ma, in qualunque modo vada a finire, proverà a essere più competitiva possibile e per questo prepara già le prime mosse di mercato. La strada è stata già tracciata quest’anno, con la prosecuzione della linea verde che pare assicurata. E altrettanto, si andrà a caccia di giocatori giovani e con voglia di dimostrare e farsi valere. Il primo affare estivo potrebbe riguardare un calciatore che vanta come minimo la stessa voglia di rivalsa di tutto l’ambiente bianconero, mancando ormai dai campi di gioco da quasi un anno e mezzo.

Calciomercato Juventus, il primo colpo estivo lo ‘porta’ Pogba

Un colpo che potrebbe portare la ‘firma’ di Paul Pogba, visto che il giocatore in questione lo conosce piuttosto bene dai tempi del Manchester United e potrebbe avere un ruolo nel convincerlo ad accettare la proposta proveniente da Torino.

Parliamo di Mason Greenwood, attaccante inglese che aveva iniziato la sua carriera in maniera estremamente promettente, prima dello stop improvviso. Nel gennaio 2022, l’arresto per accuse di violenza sessuale e l’immediata sospensione da parte dello United. A febbraio, le accuse nei suoi confronti sono completamente cadute, ma il giocatore non è mai tornato in campo nemmeno per un minuto, ritrovando un ambiente piuttosto freddo attorno a lui. E ovviamente si guarda intorno per ricominciare. Secondo il ‘Sun’, in Inghilterra, la Juventus potrebbe tentare l’acquisto in prestito biennale, per rilanciarlo. Ma occhio anche all’interessamento di Milan e Roma.