Stadio Napoli: prezzi, posti migliori e come arrivare al Diego Armando Maradona

Tutto quello che devi sapere sullo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: prezzi, posti migliori e come arrivarci. La guida.

Quest’anno lo scudetto della Serie A torna nel Sud Italia, grazie all’affermazione – peraltro annunciata – della Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli. Un successo in parte inaspettato e, per questo, ancora più gradito alla tifoseria che, nelle ultime giornate, ha mostrato con sempre maggiore trepidazione di attendere la matematica certezza del primo posto in campionato.

Con il pareggio di Udine e il gol di Osimhen, uomo simbolo della vittoriosa stagione dei partenopei, il distacco dalla seconda in classifica diventa dunque incolmabile e non mancheranno dunque i tipici festeggiamenti in città, come pure allo stadio Diego Armando Maradona – l’ex San Paolo in cui gli azzurri giocano le partite casalinghe di campionato e di coppa.

Proprio sullo stadio napoletano vogliamo focalizzarci, facendo luce su un po’ di aspetti interessanti per chi intende magari per la prima volta andare nell’impianto per vedere una partita di calcio del club campione d’Italia. Quando è stato inaugurato l’impianto? Come arrivare? Dove dormire? Quali sono i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti? A queste e ad altre domande risponderemo di seguito e nel corso di questo articolo. Tutti i dettagli per saperne di più.

Inaugurazione stadio San Paolo di Napoli: data e cambio di nome in Diego Armando Maradona

Come tutti gli appassionati di calcio già sapranno, lo stadio nel quale gli azzurri giocano le partite casalinghe è il San Paolo di Napoli, oggi ribattezzato stadio ‘Diego Armando Maradona’, in memoria dello storico calciatore che fece la gloria del club negli anni ’80 del secolo scorso.

L’impianto, che può contenere oggi quasi 55mila spettatori (ma che in origine ne conteneva ben 90mila) ed è situato nel quartiere di Fuorigrotta, ebbe la sua inaugurazione nel 1959 con il nome di Stadio del Sole per poi dal 1963 prendere il nome di San Paolo. Nel 2020, con la morte prematura del grande campione argentino nello stesso anno, il nome dello stadio fu modificato in suo onore e ricordo.

Forse non tutti sanno che lo stadio Diego Armando Maradona è tra i più capienti in Italia, dopo lo stadio San Siro di Milano e l’Olimpico di Roma. Il campo misura 110 metri per 68 mentre l’impianto fu ristrutturato in occasione dei campionati europei del 1980 e poi, come diversi altri impianti italiani, in occasione dei Mondiali di calcio ospitati dal nostro paese nel 1990. Altri interventi di ristrutturazione seguirono alcuni anni fa.

Ma ulteriori dettagli sulla struttura sono forniti direttamente dalla società del Napoli nel proprio sito web. Infatti in esso si può leggere che all’interno vi è anche una pista di atletica leggera a 8 corsie, una palestra per il pugilato e una per il fitness, tre palestre polifunzionali, una palestra di lotta libera e arti marziali orientali.

Ecco perché lo stadio Diego Armando Maradona costituisce oggi anche il maggiore impianto polisportivo della città di Napoli e il luogo dove anche chi è sportivo ma non segue il calcio, può dedicarsi alla propria passione.

Quanto è costato lo Stadio Diego Armando Maradona?

Il costo dei lavori di costruzione è di circa 2 miliardi e mezzo delle vecchie lire mentre, se ci si chiede dei costi di ristrutturazione dello stadio del Napoli, rispondiamo che l’impianto ha subito nel tempo vari interventi di messa in ordine, che ne hanno peraltro diminuito i posti dagli originari 90mila a circa 55mila.

La ristrutturazione più recente si è svolta alcuni anni fa, allo scopo di migliorare la sicurezza, la funzionalità e il comfort dell’impianto. Ci riferiamo a quanto sistemato in occasione delle “Universiadi 2019” per circa 21 milioni di euro. I lavori in quella circostanza hanno comportato la sostituzione della totalità dei seggiolini, la sistemazione e impermeabilizzazione delle gradinate e tanto altro.

Previsto un museo del Napoli dentro lo stadio entro il 2026

Come già altri club calcistici, tra cui ad es. la Juventus, anche la società partenopea sta pensando concretamente di inserire un museo del Napoli all’interno dell’impianto in cui si giocano le partite di calcio casalinghe – fruibile sette giorni su sette. Questa insomma sarebbe la prospettiva alla quale starebbero pensando il Comune e la SSC Napoli, da mettere in pratica entro il 2026, anno del centenario del club.

L’obiettivo è dunque quello di realizzare l’opera in pochi anni, a rappresentare non soltanto un luogo per ricordare le imprese del Pibe de Oro e del Napoli ma, anche e soprattutto, per celebrare tutta la vita del club, fondato nel lontano 1926 e dunque dalla storia quasi centenaria. L’idea è appunto realizzare il museo nello stadio, che è la casa del calcio di tutti i tifosi locali.

Ora con la vittoria dello scudetto nel campionato di calcio di serie A 2022-2023, il progetto sarà sicuramente sollecitato e spinto alla concretizzazione.

Come raggiungere lo stadio del Napoli in auto?

Chi voglia vedere la prossima partita del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, deve ricordare che, per arrivare in automobile, il percorso è in sintesi il seguente: dall’autostrada A1 Milano-Napoli, occorre prendere l’uscita per Napoli e rispettare le indicazioni per raggiungere il centro città e proseguire poi per il quartiere Fuorigrotta, dove si trova lo stadio.

Si consiglia comunque di essere muniti di un navigatore satellitare per ridurre i tempi di percorrenza. In ogni caso raggiungere l’impianto in auto non è particolarmente impegnativo, salvo problemi di traffico urbano.

Dove parcheggiare allo stadio Diego Armando Maradona?

Se ci si chiede dei parcheggi, rispondiamo che al di fuori dello stadio non è disponibile un parcheggio per i visitatori e i tifosi, tuttavia si può parcheggiare nelle strade circostanti o nei parcheggi a pagamento nelle vicinanza dell’impianto.

Anzi i trasporti pubblici locali informano che è attivo il servizio Park&Gol che permette di raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona in navetta dal parcheggio di Bagnoli /viale della Liberazione. Pertanto questa è un’ottima opzione per lo spostamento.

Come raggiungere lo stadio del Napoli in autobus, treno e metropolitana

Chi intende arrivare allo stadio Diego Armando Maradona servendosi dell’autobus, dovrà fare riferimento alle linee urbane dell’azienda di trasporto pubblico ANM della città di Napoli, che portano a destinazione. Ci riferiamo in particolare alle seguenti linee:

152, che collega collega il centro di Napoli (piazza Garibaldi) con lo stadio Diego Armando Maradona;

C6, detta linea unisce il centro città (piazza Municipio) con lo stadio Diego Armando Maradona ed anch’essa ha una fermata nei pressi dell’impianto;

605, la linea unisce il quartiere di Chiaiano con lo stadio;

184, che collega il centro di Napoli (piazza Garibaldi) con il quartiere di Fuorigrotta, e anch’essa avendo una fermata presso lo stadio, permette di raggiungere rapidamente l’impianto.

Tuttavia è sempre preferibile controllare previamente gli orari delle linee e le fermate esatte sul sito web dell’ANM o attraverso l’applicazione per smartphone. Per coloro i quali vengono in treno a Napoli, la scelta migliore è quella di scendere alla stazione Centrale di Piazza Garibaldi e salire poi sulla metropolitana per scendere alla stazione Campi Flegrei, Linea 2. In breve ci si troverà all’ingresso dello stadio Diego Armando Maradona, dopo 10-15 minuti di cammino.

Come raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dall’aeroporto?

Chi arriva dopo un viaggio in aereo deve sapere che per lo stadio del Napoli, può prendere un taxi all’aeroporto di Napoli-Capodichino – con direzione stadio. Altrimenti si può prendere un’autobus: infatti dall’aeroporto di Napoli-Capodichino l’appassionato che intende recarsi allo stadio può prendere l’autobus “Alibus” che collega l’aeroporto con il centro città. Da qui è possibile poi prendere la metropolitana (Linea 2, fermata Campi Flegrei) o gli autobus urbani (Linee 152, C6, 184, 605) per arrivare allo stadio.

Dove dormire nelle vicinanze?

Chi intende non soltanto vedere la partita ma magari passare un weekend nella città di Napoli, per ammirare le bellezze locali, vorrà saperne di più circa le opportunità di hotel e B&B. Abbiamo detto che lo stadio Diego Armando Maradona si trova nel quartiere di Fuorigrotta e, proprio nelle immediate vicinanze dell’impianto non mancano varie possibilità di alloggio, tra cui hotel e B&B. Ne abbiamo individuati 5 a prezzi non esorbitanti, eccoli di seguito:

Hotel San Paolo Napoli, a circa 10 minuti a piedi dallo stadio con camere spaziose e confortevoli, aria condizionata e connessione Wi-Fi senza spese;

B&B A Casa di Mario, un’attività ad un quarto d’ora dallo stadio Diego Armando Maradona che offre anch’essa camere confortevoli, aria condizionata come anche balcone privato;

Hotel Nuvò, ad un quarto d’ora di cammino a piedi dall’impianto, con camere eleganti e al passo con i tempi, aria condizionata e TV moderne;

B&B Napoli Campi Flegrei, struttura ad una decina di minuti a piedi dallo stadio, che propone ai clienti camere comode, aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita;

Hotel Delle Terme di Agnano, anch’esso a pochi minuti di percorso, con camere ampie e ben illuminate, aria condizionata e altri comfort.

E’ preferibile comunque la prenotazione e controllare i prezzi sui siti web degli hotel o dei B&B. In ogni caso, le cifre sono assolutamente concorrenziali e non occorrerà sborsare più di alcune decine di euro per una camera.

Quali sono i posti migliori per vedere le partite? E i peggiori?

Chi non è mai stato a vedere una partita del Napoli si chiederà dove mettersi per avere una buona visuale e magari proprio per seguire una delle ultime partite di questo campionato, che ormai vede la squadra già vincitrice dello scudetto. Ebbene, tra i posti migliori per vedere i match nello stadio Diego Armando Maradona ci sono sicuramente quelli delle tribune principali, che infatti offrono una buona visuale del campo – presentando però dei costi piuttosto alti. La Tribuna d’onore è il settore più esclusivo, presentando posti a sedere molto confortevoli e servizi ulteriori come ristorante e bar.

Chi è tifoso sfegatato del Napoli potrà trovarsi più a suo agio nelle curve (Curva A e Curva B), anche perché sono le aree in cui si radunano i tifosi più appassionati e rumorosi del club – e vista la vittoria dello scudetto c’è da giurare che nelle prossime settimane lo saranno ancora di più. In questa zona dello stadio del Napoli l’esperienza di gioco è sicuramente molto coinvolgente anche se la visibilità potrebbe non soddisfare tutti, e specialmente chi si trova in fondo alla curva.

Tra i posti da evitare, oltre a quelli troppo distanti dal campo anche quelli troppo vicini alla linea laterale, dato che, per come è fatto lo stadio, potrebbero costringere ad una visuale limitata dei gol e delle azioni sul campo.

Costo biglietti stadio Napoli

I prezzi dei biglietti per seguire le partite di calcio del club partenopeo cambiano in base alla posizione degli spettatori nell’impianto e all’importanza della singola partita. In linea generale, i biglietti per le partite di Serie A del Napoli hanno un costo che può oscillare tra i 25 euro circa e i 100 euro e oltre, ma attenzione perché per le partite internazionali i prezzi come al solito sono destinati a salire.

Per esempio i prezzi dei biglietti per Napoli-Fiorentina di domenica 7 maggio vanno dai 40 ai 120 euro. In particolare le curve sono quelle che costano meno, mentre la Tribuna Posillipo è il settore più caro.

Per compare i biglietti per le partite del Napoli, basta visitare il sito ufficiale del club o rivolgersi alle biglietterie dello stadio Diego Armando Maradona o ai punti vendita autorizzati.

Quanto costano gli abbonamenti?

Infine, per quanto riguarda la stagione che si avvia a conclusione, il Napoli aveva previsto una campagna abbonamenti dai prezzi ovviamente molto variabili in base alla zona dello stadio. Si va da un minimo di quasi 200 euro le curve inferiori fino a superare i mille euro per l’abbonamento in tribuna Posillipo.