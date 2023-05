“Sono sbalordito, era rigore netto”: Juric non ci sta

Grandi polemiche al termine di Torino-Monza per un mancato rigore ai padroni di casa, Juric amaro: “Sono sbalordito”

Non si placano le proteste dei granata dopo quanto successo nel finale di gara contro il Monza: la trattenuta di Rovella ai danni di Ricci non è stata sanzionata con un calcio di rigore da parte dell’arbitro Zufferli. Il tecnico del Torino si è espresso in maniera piuttosto netta.

Juric ai microfoni di ‘DAZN’, sull’episodio incriminato, ha dichiarato: “Rigore non dato? Sono sbalordito, mi sembra un rigore netto e chiaro. Ricci sta davanti a Rovella, che l’ha perso e non sa che fare e allora lo strattona e lo butta giù. Adesso è inutile parlare, però questa sensazione di rammarico rimane”. Un sentimento accentuato anche dai rimpianti per quanto fatto dalla squadra sul campo: tante le occasioni di gol non capitalizzate dai granata. “La squadra ha fatto una grande partita, primo tempo e gran parte del secondo abbiamo stra-dominato. È normale che soffri un po’ contro il Monza, c’è grandissimo rammarico per i ragazzi perché se la sarebbero meritata”. Il tecnico croato, poi, ha continuato la sua analisi.

Juric dopo Torino-Monza: “Ci manca un po’ di italianità”

La mancata vittoria del Torino non può essere ridotta solamente al rigore non concesso da Zufferli, anche se resta un episodio chiave della gara. Lo sa bene Ivan Juric, che ha provato ad analizzare il risultato.

Il tecnico croato ha parlato in questi termini: “18 punti persi negli ultimi 5′ in questi due anni? Non è una coincidenza se succede così spesso. A volte mi sembra che ci manca un po’ di italianità, quella cosa che ti fa portare il risultato a casa, un po’ di furbizia. Sicuramente c’è da pensare”. Una statistica che ha fatto riflettere Juric, che però è molto soddisfatto della crescita di Buongiorno e Sanabria in questa stagione.

Sul difensore, ha dichiarato: “Buongiorno mi sta crescendo benissimo, sono davvero

soddisfatto con lui. Riesce a fare il terzo bene, il difensore centrale, in questi due anni ha fatto passi in avanti davvero notevoli”. Anche la maggiore costanza in zona gol del paraguaiano non è passata inosservata a Juric, che ha rivelato quali sono i segreti di questo miglioramento: “Con Sanabria ci siamo ritrovati, abbiamo modificato delle cose sull’attacco della porta e io ho smesso di chiedergli delle cose che non fa benissimo. Sta diventando un attaccante forte”.