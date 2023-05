Scambio con Vlahovic più 60 milioni: ritorno insensato alla Juve

Il centravanti serbo questo pomeriggio è andato a segno per la seconda volta consecutiva in campionato

Ora che è tornato a segnare, Dusan Vlahovic non ha più alcuna intenzione di fermarsi. Interrompendo una lunghissima ed inconsueta astinenza che andava avanti dallo scorso 7 febbraio, l’attaccante della Juventus questo pomeriggio contro l’Atalanta ha trovato la seconda rete consecutiva in campionato dopo quella siglata in settimana con il Lecce.

Sembra proprio che il centravanti serbo si sia lasciato definitivamente alle spalle il periodo complicato attraversato in questo 2023, iniziato peraltro con una fastidiosa pubalgia che aveva rallentato la sua crescita fisica. Partito inizialmente dalla panchina per favorire il turnover in vista del match di andata in semifinale di Europa League contro il Siviglia di giovedì, l’ex Fiorentina ha chiuso i conti contro l’Atalanta con una rete rabbiosa che ha fissato il risultato finale sullo 0-2.

Una rete che dà continuità allo stato di forma del calciatore, ma che non cancella definitivamente le grandi incognite che disturbano il suo futuro in maglia bianconera. Il nome di Vlahovic negli ultimi mesi è stato al centro di numerose voci di mercato dietro l’interesse di grandi club. L’esigenza da parte della Juventus di dover mettere mano ad un’uscita pesante, poi, potrebbe portare al sacrificio proprio dell’attaccante serbo arrivato a Torino nel gennaio 2022.

Calciomercato Juve, l’Atletico prepara lo scambio Vlahovic-Morata

Se più volte Vlahovic è stato indicato come possibile erede di Benzema al Real Madrid, attenzione anche all’interesse improvviso da parte dei rivali dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto filtrato da ‘El gol digital’, i ‘colchoneros’ starebbero cercando il modo per liberarsi di Alvaro Morata. Impresa non semplice, considerato il forte sentimento provato dal centravanti per i popolo ‘rojoblanco’ e la riluttanza a trasferirsi in un altro campionato estero. L’unico club per il quale lo spagnolo sarebbe disposto a fare un’eccezione, sarebbe – ancora una volta – la Juventus.

In questo scenario si inserisce l’idea partorita dall’Atletico Madrid che vorrebbe portare avanti uno scambio proprio con il club bianconero, cercando di ottenere nell’affare Dusan Vlahovic. Considerata la differenza cospicua tra i due cartellini, alla Juventus – per approfondire la trattativa con gli spagnoli – dovrebbe quantomeno essere garantito un conguaglio economico da circa 60 milioni di euro.