Probabili formazioni Atalanta-Juventus: Allegri fa fuori tre titolarissimi

Scontro Champions tra Atalanta e Juventus al ‘Gewiss Stadium’ per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: le ultime e le probabili formazioni

Scontro d’alta classifica tra Atalanta e Juventus, in corsa per un posto alla prossima Champions League, con i bianconeri che conservano cinque punti di vantaggio sugli orobici.

Assenze pesanti per Gasperini che oltre a Hojlund deve rinunciare anche a Lookman in attacco, mentre nelle retrovie non sarà disponibile Palomino. Zapata favorito sul connazionale Muriel per guidare il reparto offensivo, supportati dal duo di trequartisti Koopmainers-Pasalic. Davanti a Sportiello, Djimsiti dovrebbe spuntarla sull’ex della gara Demiral. La Juve invece, senza De Sciglio (stagione finita) e lo squalificato Paredes, ritrova Rabiot in mediana dopo il turno di riposo contro il Lecce. Alla fine in attacco Allegri dovrebbe puntare sul tandem formato da Di Maria e Milik, con il centravanti polacco in corsia di sorpasso su Vlahovic. Le ‘allegrate’ del tecnico bianconero potrebbero essere Iling-Junior sul binario mancino al posto del titolarissimo Kostic e Rugani nelle retrovie per Bremer.

Serie A, Atalanta-Juventus: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Muriel, Boga, Demiral, Bernasconi, Mendicino, Soppy. Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Hojlund, Lookman, Palomino, Ruggeri, Hateboer, Vorlicky

Squalificati: –

Diffidati: Ederson, Maehle, Palomino, Zappacosta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Barbieri, Gatti, Bonucci, Bremer, Miretti, Pogba, Soulé, Kostic, Chiesa, Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri

Squalificati: Paredes

Diffidati: Danilo, Cuadrado

Indisponibili: Kaio Jorge, De Sciglio

Atalanta-Juventus, dove seguirla in Tv e il momento delle due squadre

Atalanta-Juventus, match del ‘Gewiss Stadium’ in programma alle 12.30 e valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa per gli abbonati Sky Sport sul satellite e in streaming grazie alle App DAZN, SKyGo e NOW TV. I nerazzurri bergamaschi sono rientrati in piena zona Champions grazie a una striscia di tre vittorie consecutive, ultima nel turno infrasettimanale contro il pericolante Spezia. La Juve invece è tornato al successo con il Lecce dopo quattro partite di campionato a secco: decisivo Vlahovic che non segnava in Serie A dal 7 febbraio. Nella sfida d’andata all’Allianz Stadium spettacolare 3-3 con il pareggio di Di Maria, Milik e Danilo a rispondere alla doppietta di Lookman e al sigillo di Maehle. Nel prossimo turno l’Atalanta incrocerà in trasferta la Salernitana, mentre la ‘Vecchia Signora’ ospiterà la Cremonese.