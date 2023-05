Perché la Juventus non ha maglie ritirate? Il vero motivo

La Juventus è una delle poche squadre che non ha mai ritirato la maglia a un calciatore nonostante ci andò vicina in qualche caso.

Da diversi anni è diventata una tradizione nel calcio italiano quella di ritirare un numero di maglia come gesto simbolico nei confronti di un campione.

La Juventus però rappresenta una delle rare eccezioni, infatti tutti i numeri dall’1 al 99 possono essere scelti da un calciatore. In Italia tra le tre grandi è un unicum, dato che al Milan non si possono utilizzare il 3 di Paolo Maldini e il 6 di Franco Baresi, mentre nell’Inter sono stati tolti il 3 di Facchetti e il 4 di Javier Zanetti.

I bianconeri in realtà avrebbero avuto un potenziale indiziato per poter cambiare per sempre la tradizione legata ai numeri di maglia ritirati. Ovviamente stiamo parlando di Alessandro Del Piero, con lo storico Capitano della Juventus che nel 2012 mise in seria difficoltà la società.

Al termine di quel campionato a Pinturicchio venne proposto di veder ritirare la maglia numero 10 in suo onore, ma fu lui stesso a rinunciare. La motivazione fu dettata dal fatto che anche lui da bambino era stato un tifoso della Juventus e non riteneva corretto togliere il sogno della maglia più prestigiosa della storia bianconera alle nuove generazioni.

Ci fu anche un altro caso che per poco non portò al ritiro di una maglia. Questa volta è legata a un caso molto più triste ovvero quello di Andrea Fortunato.

Juventus e i quasi ritiri di Del Piero e Fortunato

Il caso di Andrea Fortunato è stato uno dei più drammatici della storia recente del calcio italiano. Il giovane terzino della Juventus vestiva il numero 3 sulla maglia, ma quando morì non era stato ancora introdotta la numerazione fissa. Il cambio infatti sarebbe giunto solo pochi mesi dopo la sua dipartita.

Andrea purtroppo morì il 25 aprile 1995 e nella dirigenza della Juventus si era parlato di ritirare il numero di maglia, anche se non era ancora una pratica comune. Forse se fosse avvenuto due anni dopo, quando il Milan ritirò la maglia di Baresi, anche in quel caso si sarebbe concretizzato il ritiro.

In generale la Juventus è una società che ha sempre messo al centro il simbolo e lo stemma bianconero, forse anche per questo non ha mai pensato seriamente a un ritiro di maglia. Chissà se un giorno arriverà qualcuno che farà cambiare idea alla Vecchia Signora e che darà l’ok rispetto a quanto fatto da Alex Del Piero.