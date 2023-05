Nuovo terremoto sugli arbitri: si indaga su Rocchi e Orsato

Un nuovo terremoto scuote il mondo del calcio italiano: in attesa di conoscere gli sviluppi delle vicende extra-campo della Juventus, ora nel mirino della Figc ci sarebbe l’AIA

Mentre il campionato sta per volgere al termine, il mondo del calcio italiano viene scosso da da un’altra notizia destinata a far parlare per diverse settimane.

Stando a quanto appreso dall’ANSA, la Procura della Figc avrebbe aperto una inchiesta in merito ai comportamenti di Gianluca Rocchi, responsabile della Can A e B e degli arbitri Daniele Orsato e Paolo Valeri. Una inchiesta nata in seguito alla denuncia presentata dall’assistente arbitrale Pasquale De Meo.

Come previsto dalla procedura, De Meo avrebbe messo a verbale le critiche sollevate dall’osservatore arbitrale di Milan-Empoli dello scorso 7 aprile nei confronti dei vertici Aia in occasione della presidenza targata Trentalange.

Aia, Figc apre inchiesta su Rocchi, Orsato e Valeri

In seguito a quel gesto dell’assistente arbitrale Pasquale De Meo, sarebbero nati dei colloqui con, appunto, Gianluca Rocchi e Daniele Orsato.

In precedenza, inoltre, lo stesso De Meo avrebbe avuto dei dissidi con l’arbitro Paolo Valeri. Dopo la denuncia presentata dall’assistente arbitrale, il procuratore della Figc, Giuseppe Chiné, ha aperto un fascicolo per fare chiarezza in merito.