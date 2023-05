L’arbitro finisce KO: sospensione della gara, si rigioca domani

L’infortunio accorso al direttore di gara ha portato alla fine anticipata del match: la richiesta, inoltre, è già stata recapitata

A calamitare l’attenzione mediatica in queste ultime settimane sono stati anche gli errori di cui gli arbitri si sono resi protagonisti. L’ultimo episodio che concerne la classe arbitrale, però, non è legata a valutazioni errate di un direttore di gara.

Quanto successo nel corso di San Luca-Licata molto probabilmente è destinato a fare storica. Nel match valido per la trentaquattresima giornata del Campionato di Serie D, infatti, il direttore di gara è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema di natura muscolare. Il match viaggiava sui binari del perfetto equilibrio (1-1) quando l’arbitro – Stefano Raineri della sezione di Como – è stato costretto a fermarsi. L’infortunio accorso a Raineri è avvenuto pochi minuti prima della fine del primo tempo, dopo che i gol a stretto giro di posta di Minacori e Leveque avevano movimentato la gara a cavallo del quindicesimo minuto di gioco.

San Luca-Licata: infortunio dell’arbitro e partita sospesa

L’infortunio dell’arbitro ha portato alla sospensione della gara, con la stessa che potrebbe essere rigiocato lunedì alle ore 15. Almeno questa è stata la richiesta congiunta da parte del San Luca, che con una nota ufficiale ha fornito maggiori ragguagli: “È già stata fatta richiesta congiunta da parte delle società coinvolte per recuperare il match domani alle ore 15″.

Si tratta di una sfida molto importante dal cui risultato dipenderà sia la composizione della corsa play-off che quella per non retrocedere. Ad una gara dal termine (la stessa che dovrà essere recuperata) il Licata occupa infatti il settimo posto in classifica, con 49 punti all’attivo. Qualora dovesse vincere in Calabria, si porterebbe a 52 punti, gli stessi di Sant’Agata e Sancataldese. A disputare i play off sarebbe proprio il Licata per la migliore differenza reti. Il San Luca, invece, è al tredicesimo posto in classifica e con qualunque risultato andrà a disputare i play-out: vincendo o pareggiando contro il Licata, però, affronterebbe il Paternò. In caso contrario, invece, le due sfide play-out sarebbero Ragusa-Paternò e San Luca-Aversa.