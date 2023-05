Incontro e addio alla Juventus deciso: c’è l’Inter nel suo futuro

L’incontro certifica l’addio alla Juventus: la decisione è già stata presa, potrebbe esserci l’Inter nel suo futuro

Via dalla Juventus, con la possibilità di approdare ai ‘rivali’ di sempre: l’Inter. I bianconeri hanno deciso di separarsi da un senatore che potrebbe trovare una nuova ‘casa’ proprio in nerazzurro.

Mentre la squadra di Allegri sul campo fa un passo importante verso la qualificazione in Champions, andando a vincere sul campo dell’Atalanta e portandosi al secondo posti in classifica con cinque punti di vantaggio sul Milan, quindi, la società lavora al futuro. In attesa di capire quali saranno le prospettive del club, legate inevitabilmente alle decisioni della giustizia sportiva, c’è stato un incontro che ha sancito di fatto l’addio alla Juventus.

A parlarne a ‘juventibus’ è Luca Momblano che fa il punto sulla questione Cuadrado. Il colombiano, in scadenza di contratto a fine stagione, è destinato a salutare Torino al termine di quest’annata. Questa la decisione che, secondo il giornalista, sarebbe stata prese nel corso di un incontro avvenuto tra l’agente del giocatore e la dirigenza bianconera. Un vertice “terminato con una stretta di mano che conferma l’addio a fine stagione”.

Calciomercato Juventus, via Cuadrado: c’è l’Inter

Da settimane si parla di un possibile addio di Cuadrado alla Juventus e ora il destino sembrerebbe essere segnato.

Per il colombiano il futuro potrebbe però essere ancora in Italia. Tornano di attualità le voci di un interesse dell’Inter sul 33enne. I nerazzurri hanno la necessità di trovare un esterno destro, soprattutto se in estate dovesse esserci la partenza di Dumfries. Marotta, inoltre, è da sempre molto attento ai parametri zero e potrebbe quindi approfittare della situazione per portare a Milano Cuadrado.