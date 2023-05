Improvvisa emergenza Covid, UFFICIALE: Derby rinviato

E’ arrivata la decisione ufficiale che sposta il derby più atteso della stagione: improvvisa emergenza Covid con 29 casi

Tutto posticipato, per il Derby più importante dell’anno bisognerà attendere ancora un po’. L’emergenza Covid, non certo attesa proprio ora che l’OMS ha dichiarato che non è più un’emergenza globale, ha costretto a prendere la decisione.

Siamo in Grecia e il riferimento è al fondamentale derby del Pireo tra Olympiacos-Panathinaikos. Sfida, valida per la nona giornata del raggruppamento playoff, che ha un peso decisivo nella lotta al titolo. La classifica, infatti, vede gli ospiti al primo posto a parità di punti con l’AEK, mentre l’Olympiacos è terzo, ma staccato di dieci lunghezze. Insomma, in ballo c’è la vittoria del campionato ma proprio il Panathinaikos è alle prese con una vera emergenza Covid. Ben 29 i casi di Covid registrati all’interno della squadra, tra calciatori e staff tecnico. Una situazione che ha spinto la società a chiedere, ed ottenere, il rinvio del match.

Originariamente programmato per oggi, il derby contro l’Olympiacos è stato posticipato a lunedì sera, fischio d’inizio alle ore 20. Bisognerà ora vedere come evolverà la situazione e se davvero domani le due squadre potranno scendere in campo e occorrerà rinviare ulteriormente la partita.

Derby Olympiacos-Panathinaikos rinviato per Covid

Il derby del Pireo è stato quindi posticipato a domani ma occorrerà valutare se ventiquattro ore in più saranno sufficienti a far rientrare – almeno in parte – l’emergenza.

Oltre a Olympiacos-Panathinaikos, sfida che sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brich, sono state posticipate a domani anche le altre due partite in programma per la nona giornata: l’AEK, altra squadra in lotta per il titolo, sarà impegnata sul campo dell’Aris, avversario del Panathinaikos nel prossimo e ultimo turno.