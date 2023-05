HIGHLIGHTS | Iling-Junior brilla e trascina la Juve: 0-2 pesantissimo sull’Atalanta

Partita spumeggiante tra le due dirette rivali in classifica, la sblocca il giovanissimo esterno offensivo e la chiude Vlahovic

La cornice pomeridiana di un gremito Gewiss Stadium ospita il delicatissimo scontro diretto tra Atalanta e Juventus, entrambe raccolte in un fazzoletto ristretto di punti, per definire il sali e scendi tra le seconde quattro nella classifica di Serie A dietro al Napoli capolista e ormai Campione d’Italia. L’obiettivo ultimo resta, infatti, la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

I padroni di casa scendono sul terreno di gioco con un piglio meno propositivo degli ospiti che, invece, sembrano spingere maggiormente lungo tutto il fronte della trequarti avversario, ben compatto. La grande intensità caratterizzare l’intera prima frazione, ma il tiro mancino a giro di Angel Di Maria al 22′ rappresenta il primo lampo della Juventus. Risponde Scalvini con un colpo di testa al 25′ che colpisce il palo, brivido sotto la curva dei bergamaschi. Al termine, intorno al 45′, occasionissima per Koopmeiners da posizione ravvicinata che spara alto sopra la traversa. Si chiude a reti inviolate la prima frazione, con l’Atalanta in crescendo.

Si riparte con un atteggiamento propositivo da parte della Juventus che al minuto 56′ trova la rete del vantaggio con il piattone di Iling-Junior, grande scelta da parte di Massimiliano Allegri, alla prima rete con la maglia bianconera partendo da titolare in Prima Squadra. Il minuto 64′ segna l’infortunio di Boga, mentre aumentano i capovolgimenti di fronte soprattutto a vantaggio degli ospiti che iniziano a preoccupare Gasperini. Cresce anche Di Maria sulla corsia esterna di destra, affonda anche Pogba. Migliore la gestione bianconera del pallone, meno superficiale rispetto a quanto lamentato dai tifosi ad inizio partita. Fa anche il suo ingresso in campo l’attesissimo Dusan Vlahovic. Buone le intercettazioni a metà campo da parte dell’Atalanta per imbastire ripartenze pericolose, Muriel protagonista in velocità. Al 75′ grande parata di Szczesny sulla conclusione di Koopmeiners da fermo. Bene anche Sportiello in risposta alle conclusioni bianconere, colpisce un altro palo Zappacosta sul finale. Insulti ai danni di Vlahovic da parte dei tifosi ospitanti, l’arbitro Doveri ferma per qualche secondo il gioco. Poi il serbo chiude la partita sul 0-2 con un tiro in ripartenza.

Atalanta-Juventus 0-2: tabellino, classifica e highlights

ATALANTA-JUVENTUS 0-2

56′ Iling-Junior, 98′ Vlahovic

Classifica Serie A: Napoli punti 80, Juventus* 66, Lazio 64*, Inter 63*, Milan 61*, Atalanta* 58, Roma 58*, Fiorentina 46, Bologna 45, Monza 45, Torino 45, Udinese 43, Sassuolo 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27*, Cremonese 24*, Sampdoria 17.

*una partita in più

A seguire gli highlights della partita.