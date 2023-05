Bufera Juventus all’intervallo: “E’ davvero finito tutto”

Bianconeri in difficoltà contro l’Atalanta, non piace la prestazione di due calciatori a disposizione di Allegri nella prima frazione di gioco

Partita importantissima sotto il profilo del morale e dei punti in palio in classifica per Atalanta e Juventus, finora poco sfruttata dalla compagine bianconera in netta difficoltà rispetto ai rivali padroni di casa e del gioco.

Nello specifico, ciò che non convince è la superficiale gestione del pallone da parte di Angel Di Maria e Arek Milik nelle fasi di pressione offensiva ai danni dell’Atalanta che, al contrario, si chiude bene e riparte con pericolosità. Per i tifosi bianconeri, furibondi sui social, c’è molto da cambiare per far fruttare le qualità in gioco. A partire dall’atteggiamento, sin dai primi minuti della ripresa.

Di Maria prestazione Bernardeschiana per adesso — Swaffle (@Swaffle_7) May 7, 2023

DI MARÍA TI VUOI SVEGLIARE — bea odia bergamo (@bchiesa_) May 7, 2023

Di Maria in 28 minuti ha sbagliato ogni pallone, chapeau — Umberto #AllegriOut (@UmbertoF97) May 7, 2023

Tra Milik e Di Maria regaliamo palloni come caramelle ai bambini — Bianconero (@osservatorebn) May 7, 2023

Atalanta-Juventus, Di Maria e Milik sottotono

L’asse Di Maria-Milik sembra non funzionare a dovere. Errori distrattivi importanti, anche per lo stesso tecnico Massimiliano Allegri che sbraccia dalla panchina in forte segno di delusione. Serve maggiore lucidità e precisione, altrimenti il risultato sembra favorire nettamente l’Atalanta.

La Juventus deve dunque invertire il trend nella seconda metà di gioco per garantire maggiore freschezza nella creazione delle occasioni da rete, finora scarne e poco produttive. Decisamente meglio gli avversari, vicini alla rete al 25′ con un palo da parte di Scalvini.

Se sbaglia anche Di Maria in occasione così, vuol dire che è veramente finito tutto. — Stella ⚪⚫ Andri🖤🤍 (@juventina____) May 7, 2023