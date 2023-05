Eleonora Incardona infiamma il Giro d’Italia: il vestito si alza

Eleonora Incardona protagonista del Giro d’Italia, la madrina della corsa rosa lascia subito il segno con scatti illegali

Giornata importante per lo sport italiano, ieri, non soltanto per i big match di campionato tra Milan e Lazio e tra Roma e Inter, ma anche per il via dell’edizione 2023 del Giro d’Italia, 106esima edizione della gara ciclistica a tappe. Appuntamento irrinunciabile per gli appassionati e che da qui al 28 maggio, data di arrivo finale a Roma, regalerà certamente emozioni a raffica.

Emozioni che offre anche la splendida Eleonora Incardona. La modella e conduttrice televisiva, quest’anno, è la madrina della corsa rosa e alla cerimonia d’apertura del Giro in quel di Pescara ha sfoderato grandissima eleganza e sensualità come suo solito. Un ruolo importante per lei, che ne conferma la visibilità ormai ad altissimo livello e la grande passione per lo sport, non solamente per il calcio. La splendida ragusana è una celebrità dei social, con oltre 800 mila followers su Instagram e di sicuro in questi giorni, grazie alla carovana rosa, raccoglierà ulteriori ammiratori.

Eleonora Incardona solleva la gonna, gambe da infarto: la madrina del Giro è una favola

Se dal punto di vista agonistico la scena se l’è presa, da subito, Remco Evenepoel, campione del mondo in carica e candidato alla vittoria finale che ha conquistato la prima maglia rosa vincendo la crono inaugurale da Fossacesia Marina ad Ortona, con 43 secondi di vantaggio su Filippo Ganna, a margine della gara tutti gli sguardi non potevano essere che per Eleonora. Che ha inaugurato il suo viaggio con una serie di scatti pazzeschi.

Sul lungomare di Pescara, con uno splendido abito blu, la Incardona ha acceso come al solito la passione e la fantasia dei fan. L’ultimo scatto del post la vede esibirsi di spalle, sollevando la lunga gonna e lasciando intravedere gambe clamorose. Una visione che infiamma subito gli ammiratori che con like e commenti estasiati rispondono con entusiasmo.

La carovana prosegue oggi per la seconda tappa, sempre in terra d’Abruzzo, da Teramo a San Salvo, frazione per velocisti. Siamo pronti a vivere un viaggio indimenticabile insieme ad Eleonora.