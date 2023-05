DIRETTA Serie A, Torino-Monza: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e il Monza di Palladino in tempo reale

Il Torino riceve il Monza in una gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 45 punti che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Da una parte i granata di Ivan Juric, che dovranno fare a meno di Singo appiedato dal giudice sportivo, vogliono dare seguito al successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria per scavalcare almeno momentaneamente la Fiorentina in ottava posizione. Dall’altra i biancorossi di Raffaele Palladino, reduci dal pareggio interno contro la Roma, puntano ad ottenere un risultato positivo per allungare la striscia di cinque gare senza sconfitte in cui hanno raccolto 11 punti. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata il Toro si impose con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Miranchuk e Sanabria prima della rete di Dany Mota. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Monza

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

MONZA (3-5-1-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Machin, Valoti, Carlos Augusto; Colpani; Mota Carvalho. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 80, Juventus* 66, Lazio 64*, Inter 63*, Milan 61*, Atalanta* 58, Roma 58*, Fiorentina 46, Bologna 45, Monza 45, Torino 45, Udinese 43, Sassuolo 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27*, Cremonese 24*, Sampdoria 17.

*una partita in più