DIRETTA Serie A, Napoli-Fiorentina: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Fiorentina, posticipo delle 18 della trentaquattresima giornata di Serie A

Dopo i festeggiamenti per le vie della città, oggi sarà il turno dello ‘Stadio Maradona’, pronto ad accogliere con tutti gli onori del caso i nuovi Campioni d’Italia. Dopo aver vinto il tricolore sul campo dell’Udinese, il Napoli abbraccerà la propria tifoseria, ospitando alle 18 la Fiorentina. Un match dal sapore di passerella, ma che può essere importante per gli ospiti.

In caso di impresa in terra campana, infatti, la squadra allenata da Vincenzo Italiano accorcerebbe sulla Roma, sconfitta ieri dall’Inter, e consoliderebbe l’ottavo posto. Il principale pensiero dei Viola resta, tuttavia, quello di preservare le energie in vista della sfida di giovedì contro il Basilea, semifinale d’andata della Conference League. Senza lo squalificato Martinez Quarta, gli ospiti proveranno a ripetere l’impresa dell’anno scorso, quando espugnarono lo stadio Maradona sia in Coppa Italia (2-5), sia in campionato (2-3). Luciano Spalletti dovrà fare ancora a meno di Mario Rui. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida.

Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma alle 18 di domenica 7 maggio, Napoli-Fiorentina è un’esclusiva di DAZN. Ecco le formazioni del match:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 80, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Torino 46, Fiorentina* 46, Monza 46, Bologna* 45, Udinese* 43, Sassuolo* 43, Salernitana* 35, Empoli* 35, Lecce* 31, Spezia 27, Verona* 27, Cremonese 24, Sampdoria* 17.

*una partita in meno