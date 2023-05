DIRETTA Serie A, Lecce-Verona 0-0: subito traversa di Djuric! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Baroni e il Verona di Zaffaroni in tempo reale

Il Lecce affronta il Verona nel posticipo domenicale della 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro internazionale Massa della sezione di Imperia.

Reduci dalla sconfitta esterna di misura contro la Juventus nel turno infrasettimanale, i giallorossi di Marco Baroni vogliono tornare subito al successo per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. I gialloblu della coppia formata da Zaffaroni e Bocchetti, che a loro volta vengono da un clamoroso ko interno contro l’Inter, hanno bisogno di una vittoria per non rischiare di veder svanire le chance di restare in Serie A. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata gli scaligeri si imposero con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Depaoli e Lazovic. w vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra Lecce e Verona in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Verona

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Duda; Verdi, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Torino 46, Monza 46, Bologna* 45, Udinese* 43, Sassuolo* 43, Salernitana* 35, Empoli* 35, Lecce* 31, Spezia 27, Verona* 27, Cremonese 24, Sampdoria* 17.

*una partita in meno