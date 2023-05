Atalanta-Juve, Gasperini: “Un orgoglio essere qui”. E Danilo ‘risponde’ ad Allegri

Gian Piero Gasperini e Danilo hanno parlato prima di Atalanta-Juventus: le parole dei due protagonisti

A poco più di mezz’ora dall’ennesimo scontro diretto di questa giornata, Gian Piero Gasperini e Danilo sono intervenuti a ‘Sky Sport’ per parlare delle sensazioni prima di questo Atalanta-Juventus.

Sfida fondamentale per la corsa ai primi quattro posti: “Sono tutte decisive per la Champions e l’Europa, la classifica è talmente corta che ci sta dentro tutto e niente. La Juve è sempre una grande squadra, ci sarà bisogno di un’Atalanta molto forte. In questo momento abbiamo giocatori come Lookman e Hojlund non disponibili e dobbiamo cambiare. In panchina abbiamo anche Boga e Muriel, ci sono comunque soluzioni. Se abbiamo dei vantaggi? Essere qui per noi è motivo di grande orgoglio, abbiamo la soddisfazione di poterci giocare queste partite di grande interesse per il nostro campionato. È un primo traguardo. Era difficile pensare di stare così in alto, siamo con una compagnia qualificata, lottiamo con Lazio, Juve, Inter, Milan e Roma, quelle dietro di noi sono distanziate come non pensavamo”.

Prima di lui era stato il turno del capitano della Juventus Danilo: “Sono tre punti importantissimi per il nostro obiettivo, consapevoli che è uno scontro diretto che ci farebbe stare più tranquilli per le prossime sfide. L’Inter ci ha raggiunti? Noi guardiamo a noi stessi. Sappiamo di non poter più sbagliare come con il Lecce, alla prima occasione le altre ti puniscono. Allegri dice di non pensare a personalismi? Lo abbiamo fatto in tutta la stagione, abbiamo sempre affrontato ogni situazione da squadra e come una famiglia, andando oltre a tutte le situazioni. E questo finale non sarà differente“.